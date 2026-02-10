W skrócie Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina rozpocznie eksport broni własnej produkcji, w tym dronów, a do 2026 roku powstanie 10 centrów eksportowych w Europie.

Ukraińskie drony będą również produkowane w Niemczech od lutego, a wcześniej zainicjowano wspólną produkcję z Wielką Brytanią.

Od początku wojny sektor zbrojeniowy Ukrainy rozwinął się dynamicznie, a producenci przez długi czas zabiegali o zgodę na eksport, krytykując sztywne przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w 2026 roku w całej Europie zostanie otwartych 10 centrów eksportowych ukraińskiej broni. Wśród wysyłanych przez Kijów produktów mają znaleźć się także bezzałogowce.

- Dziś bezpieczeństwo Europy opiera się na technologii i dronach. Wszystko to będzie w dużej mierze zależeć od ukraińskiej technologii i specjalistów - stwierdził prezydent.

Ukraina chce eksportować broń. Wołodymyr Zełenski zapowiada

Jak zapowiedział Zełenski, produkcja ukraińskich dronów ruszy w Niemczech w lutym. Wcześniej zainicjowana została już wspólna inicjatywa produkcyjna z Wielką Brytanią.

Ihor Fedriko, prezes Ukraińskiej Rady Przemysłu Obronnego, poinformował w rozmowie z Reuterem, że zagraniczni nabywcy są najbardziej zainteresowani ukraińskimi dronami oraz systemami walki elektronicznej.

Szczególną popularnością cieszą się drony morskie, bezzałogowe statki powietrzne, które są w stanie zrzucać niewielkie bomby, te działające w oparciu o światłowód i przechwytujące inne drony.

Sektor zbrojeniowy Ukrainy. Drony ze Wschodu podbiją europejskie rynki?

Jednym ze skutków wojny w Ukrainie jest gwałtowny rozwój tamtejszego przemysłu obronnego. Jak szacują stowarzyszenia branżowe, w Ukrainie działa ponad tysiąc producentów broni i sprzętu wojskowego, w większości niewielkie firmy założone po rosyjskiej inwazji.

Warunki panujące w pogrążonym w wojnie kraju sprawiły, że sektor rozwijał się szybciej niż rządowe możliwości zakupu produkowanego sprzętu. Od rozpoczęcia wojny ukraińscy producenci starali się uzyskać zgodę rządu na eksport swoich produktów.

Wielu z nich narzekało, że przepisy dotyczące zamówień publicznych na broń są zbyt sztywne, z surowymi ograniczeniami wydatków i limitami zysków, które ograniczają potencjał biznesowy sektora.

Źródło: Reuters

