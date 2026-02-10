Ukraina zmienia taktykę w sprawie broni. Chce ją wysyłać na Zachód
Ukraina rozpocznie eksport broni własnej produkcji - ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak zapowiedział, w najbliższym czasie w Europie powstanie 10 centrów eksportowych broni z jego kraju. - Dziś bezpieczeństwo opiera się na technologii i dronach. Wszystko to będzie w dużej mierze zależeć od ukraińskiej technologii i specjalistów - uznał Zełenski.
W skrócie
- Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina rozpocznie eksport broni własnej produkcji, w tym dronów, a do 2026 roku powstanie 10 centrów eksportowych w Europie.
- Ukraińskie drony będą również produkowane w Niemczech od lutego, a wcześniej zainicjowano wspólną produkcję z Wielką Brytanią.
- Od początku wojny sektor zbrojeniowy Ukrainy rozwinął się dynamicznie, a producenci przez długi czas zabiegali o zgodę na eksport, krytykując sztywne przepisy dotyczące zamówień publicznych.
Wołodymyr Zełenski poinformował, że w 2026 roku w całej Europie zostanie otwartych 10 centrów eksportowych ukraińskiej broni. Wśród wysyłanych przez Kijów produktów mają znaleźć się także bezzałogowce.
- Dziś bezpieczeństwo Europy opiera się na technologii i dronach. Wszystko to będzie w dużej mierze zależeć od ukraińskiej technologii i specjalistów - stwierdził prezydent.
Ukraina chce eksportować broń. Wołodymyr Zełenski zapowiada
Jak zapowiedział Zełenski, produkcja ukraińskich dronów ruszy w Niemczech w lutym. Wcześniej zainicjowana została już wspólna inicjatywa produkcyjna z Wielką Brytanią.
Ihor Fedriko, prezes Ukraińskiej Rady Przemysłu Obronnego, poinformował w rozmowie z Reuterem, że zagraniczni nabywcy są najbardziej zainteresowani ukraińskimi dronami oraz systemami walki elektronicznej.
Szczególną popularnością cieszą się drony morskie, bezzałogowe statki powietrzne, które są w stanie zrzucać niewielkie bomby, te działające w oparciu o światłowód i przechwytujące inne drony.
Sektor zbrojeniowy Ukrainy. Drony ze Wschodu podbiją europejskie rynki?
Jednym ze skutków wojny w Ukrainie jest gwałtowny rozwój tamtejszego przemysłu obronnego. Jak szacują stowarzyszenia branżowe, w Ukrainie działa ponad tysiąc producentów broni i sprzętu wojskowego, w większości niewielkie firmy założone po rosyjskiej inwazji.
Warunki panujące w pogrążonym w wojnie kraju sprawiły, że sektor rozwijał się szybciej niż rządowe możliwości zakupu produkowanego sprzętu. Od rozpoczęcia wojny ukraińscy producenci starali się uzyskać zgodę rządu na eksport swoich produktów.
Wielu z nich narzekało, że przepisy dotyczące zamówień publicznych na broń są zbyt sztywne, z surowymi ograniczeniami wydatków i limitami zysków, które ograniczają potencjał biznesowy sektora.
