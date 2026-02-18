W skrócie Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na poszukiwania szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej.

Pozwolenie dotyczy ekshumacji mieszkańców wsi, zamordowanych podczas II wojny światowej i wynika z ustaleń międzynarodowej grupy roboczej.

Planowane są również kolejne badania i ekshumacje w innych miejscach, w tym we wsiach na Wołyniu, w regionie tarnopolskim i rowieńskim.

Huta Pieniacka to historyczna miejscowość, która obecnie administracyjnie znajduje się w granicach dwóch wsi w obwodzie lwowskim: Żarkowa i Hołubicy.

"Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało kolejne pozwolenie na prowadzenie akcji poszukiwawczych na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka (...). Decyzja zapadła po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 16 lutego 2026 roku" - przekazał ukraiński resort.

Ekshumacje. Pozwolenie na poszukiwania w Hucie Pieniackiej

Jak przekazało ministerstwo, pozwolenie dotyczy poszukiwań miejsc pochówku mieszkańców wsi, którzy zginęli podczas II wojny światowej, i jest wynikiem porozumienia "Ukraińsko-Polskiej Grupy Roboczej ds. pamięci historycznej".

Uzgodnienia dotyczące ekshumacji zostały - jak podano - odnotowane we wspólnym komunikacie, odnoszącym się do wyników prac w 2025 roku, a przypomniane podczas spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim - 19 grudnia 2025 roku w Warszawie.

28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej zginęło około 850 Polaków. Według IPN akcję przeprowadzili ukraińscy żołnierze 4 Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS, oddziały UPA i kraińscy nacjonaliści oraz mieszkańcy okolicznych wiosek.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej. Możliwe będą ekshumacje ofiar

Poszukiwania szczątek ofiar zbrodni z czasów II wojny światowej będą prowadzone przez wspólną polsko-ukraińską ekspedycję - wyjaśniło Ministerstwo Kultury Ukrainy.

"Eksperci będą próbowali ustalić dokładne miejsce pochówku. Jeśli szczątki zostaną odnalezione, prace będą kontynuowane w formie ekshumacji, po której następuje ponowny pochówek" - przekazano.

"Ministerstwo Kultury Ukrainy podkreśla znaczenie godnego czczenia zmarłych i zachowania ich pamięci" - zapewnili przedstawiciele resortu w komunikacie.

Ekshumacje polsko-ukraińskie. Planowane kolejne działania

Według ukraińskiego ministerstwaKijów i Warszawa planują także inne badania na terytorium obu państw w 2026 roku.

"Pod koniec 2025 roku Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało już pozwolenia na prace poszukiwawcze we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, a także na kontynuację badań na terenie dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim" - podano.

Dodano, że "wiosną 2026 roku planowane są prace we wsi Ugły w regionie rowieńskim oraz kontynuacja badań ukraińskich w Polsce". Do ataku w Ugłach doszło 12 maja 1943 roku. Ciała pomordowanych ich krewni i sąsiedzi złożyli w zbiorowej mogile.

W lutym Interia dotarła do listu, który w sprawie ekshumacji w Ugłach wysłano do prezydenta Karola Nawrockiego. "Szanowny Panie Prezydencie, prosimy z całych naszych poranionych, lecz pełnych nadziei serc o objęcie swoim patronatem tego przedsięwzięcia oraz o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy - zarówno na etapie prac poszukiwawczych, jak i później, przy ekshumacji oraz godnym pochówku pomordowanych mieszkańców Ugieł" - podkreśliło Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie.

Jak zapewniał nas Rafał Leśkiewicza, rzecznika prezydenta, odpowiedź Kancelarii na list będzie gotowa do końca lutego.

Źródła: Ministerstwo Kultury Ukrainy, IPN

