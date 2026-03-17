W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Wielkiej Brytanii z królem Karolem III, premierem Keirem Starmerem oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Zełenski poinformował w brytyjskim parlamencie, że Ukraina produkuje i może dzielić się tysiącami dronów przechwytujących dziennie oraz posiada zaawansowane systemy radarowe i dźwiękowe do lokalizacji dronów.

Zełenski podziękował Wielkiej Brytanii za brak zniesienia sankcji na rosyjską ropę, odnosząc się do doniesień o częściowym zniesieniu sankcji przez Stany Zjednoczone.

Prezydent Ukrainy we wtorek przyleciał do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał się z królem Karolem III, a następnie z premierem Keirem Starmerem. W siedzibie szefa rządu do polityków dołączył sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

- Jest oczywiście konflikt w Iranie i na Bliskim Wschodzie, ale nie możemy stracić z pola widzenia tego, co dzieje się w Ukrainie - tłumaczył Starmer.

Wielka Brytania. Spotkanie Starmer - Zełenski - Rutte

Wołodymyr Zełeski jeszcze przed spotkaniem przekazał, że poinformuje brytyjskiego premiera o sytuacji na froncie. Dziękował sojusznikowi, że stał u boku Ukrainy "podczas tej trudnej zimy".

Przypomnijmy, w czasie siarczystych mrozów ukraińskie miasta i wioski były nieustannie atakowane przez Rosję. W wielu miejscach brakowało prądu i ogrzewania.

Jak donosi PAP, na Downing Street Starmer, Zełenski i Rutte spotkali się z przedstawicielami pułku piechoty The Riles. Żołnierze uczą się obsługiwać zaawansowane technicznie ukraińskie drony.

Następnie Wołodymyr Zełenski wystąpił przed brytyjskim parlamentem. Poinformował, że 201 specjalistów wojskowych z Ukrainy jest już na Bliskim Wschodzie. O pomoc do Kijowa zwróciły się Stany Zjednoczone i Izrael.

Wyzwaniem dla sił atakujących Teheran okazały się irańskie drony. Podobny sprzęt od kilku lat wykorzystują przeciwko Ukrainie Rosjanie.

- To nie jest dla nas daleka wojna - powiedział Zełenski, komentując konflikt na Bliskim Wschodzie.

Wołodymyr Zełenski w brytyjskim parlamencie. Mówił o dronach, "możemy dostarczyć sojusznikom"

Ukraiński przywódca odniósł się do doniesień stacji Sky News, która informowała, że w związku z kryzysem na rynku paliw Stany Zjednoczone częściowo zniosły sankcję na rosyjską ropę.

- Nawet teraz on (Władimir Putin - red.) nadal dostaje pieniądze, ponieważ sankcje na jego ropę zostały uchylone. Oczywiście dziękuję. Dziękuję, że Wielka Brytania nie robi tego. Dziękuję bardzo - zaznaczył.

Zełenski podkreślił, że jego kraj posiada zaawansowane systemy dronowe, którymi może dzielić się z sojusznikami. - Jesteśmy w stanie produkować co najmniej 2 tys. efektywnych i sprawdzonych w boju dronów przechwytujących dziennie. Możemy produkować ich więcej - zależnie od inwestycji. Potrzebujemy co najmniej tysiąc dziennie (dronów przechwytujących - red.), a kolejny tysiąc możemy dostarczyć naszym sojusznikom - zadeklarował.

Ukraina rozwija współpracę z Wielką Brytanią. "Podpisaliśmy deklarację"

Prezydent Ukrainy podsumował wizytę na platformie X. "Dziś podpisaliśmy deklarację o pogłębieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. To ważny krok w kierunku wzmocnienia naszej obronności" - przekazał.

"Poinformowałem o sytuacji na froncie, rosyjskich atakach i naszej potrzebie ochrony życia. Omówiliśmy rozwój wspólnej produkcji obronnej, wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej dodatkowymi pociskami do systemów obrony powietrznej" - poinformował Zełenski.

Źródła: AFP, Sky News

