Ukraina zabiega o przerwanie ognia w Donbasie. "Krok ku deeskalacji"

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Na środowym posiedzeniu trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie osiągnięto porozumienie co do wzmocnienia przestrzegania zawieszenia broni - informują ukraińskie władze. "To krok ku deeskalacji" - podają w komunikacie. Kijów czeka teraz na "gotowość do tego kroku drugiej strony".

Zdjęcie Ukraiński czołg w rejonie Donbasu / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images