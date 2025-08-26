W skrócie Woody Allen został gościem honorowym podczas Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, co wywołało krytykę ze strony ukraińskiego MSZ.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło udział Allena, uznając to za zniewagę wobec ukraińskich filmowców poszkodowanych przez Rosję.

W festiwalu uczestniczy także serbski reżyser Emir Kusturica, a wydarzenie ma na celu promowanie Moskwy jako międzynarodowego centrum filmowego.

W Moskwie trwa Międzynarodowy Tydzień Filmowy, w którym udział bierze m.in. amerykański reżyser Woody Allen. W poniedziałek oświadczenie w tej sprawie wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

"Udział Woody'ego Allena w Moskiewskim Międzynarodowym Tygodniu Filmowym jest hańbą i zniewagą wobec poświęcenia ukraińskich aktorów i filmowców, którzy zostali zabici lub ranni przez rosyjskich zbrodniarzy w trwającej wojnie przeciwko Ukrainie" - przekazano w komunikacie.

MSZ Ukrainy podkreśliło, że "biorąc udział w festiwalu, który gromadzi zwolenników Putina, Allen decyduje się przymknąć oko na okrucieństwa, które Rosja popełnia na Ukrainie każdego dnia od 11 lat".

"Kultura nie może być nigdy wykorzystywana do wybielania zbrodni ani służyć jako narzędzie propagandy. Zdecydowanie potępiamy decyzję Woody'ego Allena o uświetnieniu swoim przemówieniem krwawego festiwalu w Moskwie" - oświadczył ukraiński resort spraw zagranicznych.

Tydzień filmowy w Moskwie. W Rosji pojawił się też serbski reżyser

Wcześniej organizatorzy Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbywa się w dniach 23-27 sierpnia, poinformowali, że Woody Allen wystąpi jako gość honorowy i weźmie udział w rozmowie online.

Wśród gości imprezy jest też m.in. serbski reżyser Emir Kusturica. Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako międzynarodowe centrum filmowe.

Woody Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Sama Dylan jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.

