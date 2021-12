Ukraina: W schronach w Kijowie mogą się ukryć 3 mln ludzi

Świat

​W razie zagrożenia do schronów w Kijowie może uciec ok. 3 mln ludzi - poinformował przedstawiciel ukraińskiej państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Według operatorów komórkowych w mieście przebywa ok. 3,7 mln osób.

Zdjęcie Stacja metra Arsenalna w Kijowie/ Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL