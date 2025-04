Jak czytamy, Moskwa nieustannie zwiększa produkcję broni, prowadzi rekrutacje do wojska, a także modernizuje linie kolejowe na terenach graniczących z państwami należącymi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja już zwiększyła wydatki na obronność do ponad 6 proc. PKB, a Władimir Putin zarządził zwiększenie armii do 1,5 mln żołnierzy.