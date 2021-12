Ukraina. Szef wywiadu: Nie odeprzemy inwazji Rosji bez pomocy Zachodu

- Niestety, Ukraina musi być na tym etapie obiektywna. Nie mamy wystarczających zasobów militarnych, by odeprzeć atak Rosji na pełną skalę, jeśli zacznie się on bez wsparcia dla nas ze strony sił zachodnich - powiedział w wywiadzie dla "New York Timesa" szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow.

Zdjęcie Ćwiczenia wojskowe na Ukrainie/ Zdj. ilustracyjne / UKRINFORM / East News