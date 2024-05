Ukraina przekazała Polsce szefa szajki. Stał za wielką akcją na granicy

"Ukraina dokonała ekstradycji do Polski mężczyzny, który organizował nielegalny przerzut migrantów z Białorusi i Rosji do UE" - czytamy w oświadczeniu Służb Bezpieczeństwa Ukrainy. To twórca tzw. "szlaku uchodźczego". Współpracował z innymi biznesmenami przy tym procederze.