Ukraina podpisała umowę z Arabią Saudyjską. "Ważne porozumienie"

Bartosz Przyborowski

"Mamy ważne porozumienie między ministerstwami Ukrainy i Arabii Saudyjskiej" - poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przekazał, że dokument będzie stanowił podstawę przyszłych umów i współpracy technologicznej.

Dwóch mężczyzn siedzi w fotelach podczas oficjalnego spotkania
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego (po lewej) i księcia koronnego Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman Al SaudiegoAFP PHOTO / SAUDI PRESS AGENCYAFP

W skrócie

  • Ukraina podpisała ważne porozumienie z Arabią Saudyjską dotyczące współpracy obronnej i technologicznej.
  • Wołodymyr Zełenski poinformował o gotowości Ukrainy do dzielenia się wiedzą i systemami obronnymi z Arabią Saudyjską oraz wspólnej pracy nad ochroną życia.
  • Ukraina zaoferowała krajom Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej długoterminową współpracę w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej, wysyłając tam systemy przechwytujące i specjalistów.
O współpracy prezydent Ukrainy poinformował na komunikatorze Telegram. "Mamy ważne porozumienie między ministerstwami obrony Ukrainy i Arabii Saudyjskiej w dziedzinie obronności" - czytamy w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego.

"Przed rozpoczęciem naszego spotkania z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, Mohammedem bin Salmanem, podpisano odpowiedni dokument. Stanowi on podstawę dla przyszłych umów, współpracy technologicznej i inwestycji oraz wzmacnia międzynarodową rolę Ukrainy jako dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa" - kontynuuje.

Zełenski podkreślił, że Ukraina jest gotowa dzielić się Arabią Saudyjską wiedzą specjalistyczną i systemami obronnymi, jak również współpracować z Rijadem na rzecz wzmocnienia ochrony życia.

Wołodymyr Zełenski ogłasza. "Ważne porozumienie"

"Ukraińcy walczą już piąty rok z takimi samymi atakami terrorystycznymi z użyciem rakiet balistycznych i dronów, jakie obecnie reżim irański przeprowadza na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska ma natomiast to, czym interesuje się Ukraina. Ta współpraca może być korzystna dla obu stron" - podkreślił ukraiński przywódca.

Podczas spotkania z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Zełenski omówił sytuację na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej, wsparcie udzielane irańskiemu reżimowi przez Rosję, sytuację na rynkach paliwowych oraz ewentualną współpracę Kijowa i Rijadu w dziedzinie energetyki.

W czwartek prezydent powiadomił natomiast, że Ukraina zaproponowała krajom regionu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej długoterminową współpracę w celu ochrony ich przestrzeni powietrznej przed dronami. Przygotowano już pierwsze umowy.

Ukraina wysłała do krajów tego regionu zarówno systemy przechwytujące, jak i specjalistów do ich obsługi. Agencja informacyjna RBK-Ukraina przekazała, że łącznie 228 osób realizuje zadania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

