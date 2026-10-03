Ukraina oskarżała go o zbrodnie. Rosjanin zginął w eksplozji auta

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Roman Syromiatnikow, były pracownik rosyjskiej Federalnej Służby Więziennictwa, zginął w eksplozji auta - podają ukraińskie media. Do zdarzenia doszło w piątek w pobliżu jego domu w Nowomoskowsku. Żołnierz był ścigany przez Ukrainę, która oskarżała go o zbrodnie popełnione przeciwko ukraińskim jeńcom wojennym.

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Uszkodzony samochód osobowy na poboczu drogi, wokół kilka osób, w tle pojazdy Rosgwardii i drzewa.
Zdjęcie samochodu udostępnione przez media. W tle pojazdy RosgwardiiTelegram/Istories_media; NATALIA KOLESNIKOVAAFP

W skrócie

  • Samochód Romana Syromiatnikowa, byłego funkcjonariusza rosyjskiej służby więziennej eksplodował w Nowomoskowsku.
  • Według rosyjskich i ukraińskich portali pod pojazdem znajdował się ładunek wybuchowy, a Syromiatnikow zmarł na miejscu.
  • Syromiatnikow był ścigany przez Ukrainę za rzekome zbrodnie na Ukraińcach i od września 2025 roku znajdował się na liście osób poszukiwanych.
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Informację o wybuchu podał jako pierwszy kanał Exilenova+. Według późniejszych ustaleń, cytowanych przed portal NV, w wyniku eksplozji samochodu w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim zginął rosyjski żołnierz Roman Syromiatnikow.

Rosja. Żołnierz wsiadł do samochodu, doszło do wybuchu

Jak podaje rosyjski kanał Ważne Historie na Telegramie, do zdarzenia doszło w piątek rano. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Rosgwardii - rosyjskiej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego - oraz Ministerstwa Obrony Rosji.

Pod podwoziem samochodu miał być umieszczony ładunek wybuchowy. Służby nie skomentowały doniesień. Lokalny portal Nowomoskowsk Dzisiaj potwierdził jedynie, że Syromiatnikow zmarł w tragicznych okolicznościach.

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Śmierć Syromiatnikowa. Wojskowy był ścigany przez Ukrainę

Syromiatnikow od 2010 do 2022 roku był związany z Federalną Służbą Więziennictwa jako strażnik więzienny w obwodzie tulskim. W 2023 roku podpisał kontrakt z resortem obrony Rosji i wstąpił do 51. pułku 106. tulskiej dywizji wojsk powietrznodesantowych, z którym walczył m.in. w obwodzie donieckim.

Pod koniec 2024 roku Syromiatnikow wrócił do rodzinnej miejscowości na leczenie, kończąc służbę wojskową.

We wrześniu 2025 roku Prokuratura Generalna Ukrainy zarzuciła Syromiatnikowi, że w 2022 roku torturował ukraińskich jeńców wojennych przebywających w kolonii karnej w obwodzie tulskim. Według śledczych Rosjanin miał znęcać się nad co najmniej 50 osobami. Od czasu sformułowania zarzutów mężczyzna znajdował się na ukraińskiej liście osób poszukiwanych.

Źródła: Meduza, NV, Exilenova+, Gazeta.ua

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