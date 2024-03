Nie ustają spekulacje dotyczące odpowiedzialności za piątkowy atak na ludność cywilną w podmoskiewskiej Sali koncertowej Crocus City Hall. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. ISIS deklaruje, że strzelanina w Rosji jest elementem "szerszej wojny" z krajami, które walczą z Islamem - przekazano w oświadczeniu, na które powołuje się w sobotę agencja Reutera.

Strona rosyjska obarcza jednak winą Kijów. Rosja nie przekonują, że zamachowcy planowali uciec właśnie do Ukrainy .

Zamach w Moskwie. Ukraina odpowiada na oskarżenia Rosji

- Do tego nie trzeba być ekspertem ds. bezpieczeństwa. Od ponad dwóch lat trwa wojna na pełną skalę, terytoria przygraniczne są nasycone oddziałami wroga, agentami specjalnymi, przedstawicielami służb specjalnych, stróżami prawa. Linia graniczna jest zaminowana, a inwigilacja prowadzona jest wszelkimi środkami, w tym z powietrza, z obu stron - powiedział Andrij Jusow w ukraińskiej telewizji.

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu zaznaczył, że w obwodach biełgorodzkim i kurskim w Rosji toczą się aktywne działania wojenne. - Ta wersja nie wytrzymuje krytyki. Wszyscy na świecie to rozumieją, może z wyjątkiem sztucznie opętanej ludności rosyjskiej - oświadczył.

Jusow przypomniał, że rosyjskie służby specjalne mają doświadczenie w organizowaniu ataków na swoim terytorium. - Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia właśnie z takimi działaniami rosyjskich służb. Jest całkiem prawdopodobne, że dojdzie do narastania histerii, dokręcania śruby i likwidacji nawet formalnych resztek praw i wolności obywatelskich - stwierdził Jusow.

Atak w Rosji. Andrij Jusow o planach Kremla

- Działania mobilizacyjne na terytorium państwa agresora nie ustały ani na jeden dzień. Dlatego globalnie nie wpłynie to na nic. Ale tak, wewnętrzny stopień histerii i wewnętrznej mobilizacji w Rosji może rzeczywiście wzrosnąć, chociaż retoryka propagandystów jest już tak agresywna, jak to tylko możliwe. Dalej już iść nie można, trudno sobie to wyobrazić - powiedział.