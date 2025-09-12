Ukraina "oczekuje delegacji wojskowej z Polski". "Mamy doświadczenie"

Monika Bortnowska

Delegacja wojskowych z Polski przybędzie w czwartek na Ukrainę w związku ze wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - poinformował szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Dodał, że Ukraina ma doświadczenie w przeciwdziałaniu takim wyzwaniom.

Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybhil oczekuje delegacji wojskowej z Polski w czwartek
Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybhil oczekuje delegacji wojskowej z Polski w czwartekNews Lubuski / Dawid WolskiEast News

- Oczekujemy przybycia w czwartek delegacji wojskowych z Polski po to, by popracowali oni razem z naszymi wojskowymi. Dzisiaj tylko Ukraina ma niezbędne doświadczenie przeciwstawienia się takim wyzwaniom - powiedział szef ukraińskiego MSZ, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Andrij Sybiha dodał, że jego kraj jest gotów dzielić się swoim doświadczeniem oraz współpracować nad minimalizowaniem i neutralizowaniem wyzwań zagrażających wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa.

Polityk wyraził również przekonanie, że stworzenie "tarczy powietrznej" nad Ukrainą przyczyniłoby się do ochrony wspólnej przestrzeni europejskiej i transatlantyckiej. Koncepcja ta zakłada rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony powietrznej w zachodniej części kraju.

    W czwartek agencja Reutera podała - powołując się na swoje źródła - informację, wedle której polscy wojskowi mają odwiedzić Ukrainę, by tam wraz z ukraińskimi żołnierzami szkolić się m.in. ze zwalczania wrogich dronów i obsługi systemów antydronowych. Doniesienia te pojawiły się dzień po tym, jak w nocy z wtorku na środę, podczas ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę po atakach, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed rosyjskimi dronami. - Jesteśmy otwarci i gotowi. Donald (Tusk - red.) powiedział, że wyśle swoich żołnierzy, kogokolwiek będzie potrzeba. Skontaktowałem ich z naszym ministrem obrony, Naczelnym Dowódcą gen. Syrskim, który jest dziś w kontakcie z polskim dowódcą - zaznaczył.

    Natomiast w piątek Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat na platformie X, w którym zaprzecza, jakoby polscy żołnierze mieliby wziąć udział w szkoleniach na Ukrainie. "Trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych" - przekazał resort, dodając, że ewentualne szkolenia odbędą się w Polsce.

