Ukraina niemal tak samo groźna jak Rosja? Zaskakujący sondaż na Węgrzech

Silna niechęć wobec akcesji Ukrainy do UE widoczna jest zarówno w rządowej propagandzie, jak i w wynikach węgierskiego referendum.

Rząd Węgier stanowczo sprzeciwia się wejściu Ukrainy do UE oraz krytykuje Kijów za rzekome przeciąganie wojny z Rosją. Na Węgrzech w ostatnich miesiącach trwało głosowanie, w którym obywateli zapytano o stosunek do akcesji Ukrainy do UE.