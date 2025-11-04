Ukraina może dołączyć do UE, ale pod jednym warunkiem. "Czerwona linia"

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Komisja Europejska w opublikowanym we wtorek raporcie podkreśliła, że Ukraina jest na dobrej drodze do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Unijna komisarz Marta Kos stwierdziła, że Ukraina ma w najbliższych latach "realne szanse" na dołączenie do wspólnoty, jednak wciąż musi przeprowadzić liczne reformy. Jedną z najpilniejszych kwestii jest walka z korupcją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski reaguje na unijny raport
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski reaguje na unijny raportStringer/123RFPAP/EPA

Komisja Europejska wyraziła zadowolenie ze starań Ukrainy, Czarnogóry, Albanii i Mołdawii w kwestii demokratyzacji i dołączenia do grona państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie UE podkreśliła, że szczególnie Ukraina musi "spełnić warunki otwarcia pozostałych trzech klastrów", aby umożliwić szybsze wejście w skład Wspólnoty.

Jak czytamy w najnowszym unijnym raporcie, Komisja Europejska jest "zdeterminowana", aby wspierać Ukrainę w dążeniu do uzyskania członkostwa w UE do 2028 roku.

Ukraina na drodze do członkostwa w Unii. Komisja Europejska stawia warunek

"Podjęte już kroki (od wzmocnienia środków antykorupcyjnych po usprawnienie administracji publicznej) kładą podwaliny pod odbudowę państwa i otwarcie przestrzeni dla rozszerzenia sektora prywatnego" - czytamy w raporcie Komisji.

Zobacz również:

Ukraińska armia zniszczyła kwaterę główną jednej z najlepiej przygotowanych do walki struktur rosyjskiego wojska
Wojna w Ukrainie

Precyzyjny atak w środku miasta. Celem kluczowa rosyjska jednostka

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Jednym z największych wyzwań ukraińskich władz jest - zdaniem unijnych komisarzy - walka z korupcją, która wciąż utrzymuje się w tym kraju na wysokim poziomie.

    "Utrzymanie tej dynamiki i zapobieganie ryzyku regresu, w szczególności w zakresie walki z korupcją, będzie kluczowe. Poczyniono również znaczne postępy w stopniowej integracji z jednolitym rynkiem, co już teraz zbliża Ukrainę do UE" - podsumowują unijni urzędnicy.

    Unijna komisarz o dołączeniu nowych państw. Korupcja "czerwoną linią" Ukrainy

    Komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że korupcja jest obecnie "czerwoną linią" Ukrainy, a przeprowadzenie w kraju reform powinno odbyć się jak najszybciej - bez względu na sprzeciw Węgier w trakcie unijnych głosowań.

    - Nie potrzebujecie Orbana do przeprowadzenia niezbędnych reform, a my możemy im pomóc - mówiła Kos.

    Wyniki długo oczekiwanego raportu skomentował w mediach społecznościowych także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

    - Ukraina pewnie zmierza w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i jest gotowa do otworzenia trzech unijnych klastrów - czytamy na profilu Zełenskiego. - To najlepsza jak dotąd ocena - dowód na to, że nawet broniąc się przed pełnoskalową agresją Rosji, Ukraina wciąż się reformuje i przekształca się zgodnie z unijnymi standardami - pisał ukraiński prezydent.

    Źródło: "The Guardian"

    Zobacz również:

    Prezydenci Rosji oraz Chin, Władimir Putin oraz Xi Jinping
    Świat

    Rosyjską machinę wojenną napędzają azjatyckie tygrysy

    Tomasz Sajewicz
    Tomasz Sajewicz
    Pijany kierowca bez uprawnień zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowcaKomenda Stołeczna Policjimateriał zewnętrzny

    Najnowsze