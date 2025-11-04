Komisja Europejska wyraziła zadowolenie ze starań Ukrainy, Czarnogóry, Albanii i Mołdawii w kwestii demokratyzacji i dołączenia do grona państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie UE podkreśliła, że szczególnie Ukraina musi "spełnić warunki otwarcia pozostałych trzech klastrów", aby umożliwić szybsze wejście w skład Wspólnoty.

Jak czytamy w najnowszym unijnym raporcie, Komisja Europejska jest "zdeterminowana", aby wspierać Ukrainę w dążeniu do uzyskania członkostwa w UE do 2028 roku.

Ukraina na drodze do członkostwa w Unii. Komisja Europejska stawia warunek

"Podjęte już kroki (od wzmocnienia środków antykorupcyjnych po usprawnienie administracji publicznej) kładą podwaliny pod odbudowę państwa i otwarcie przestrzeni dla rozszerzenia sektora prywatnego" - czytamy w raporcie Komisji.

Jednym z największych wyzwań ukraińskich władz jest - zdaniem unijnych komisarzy - walka z korupcją, która wciąż utrzymuje się w tym kraju na wysokim poziomie.

"Utrzymanie tej dynamiki i zapobieganie ryzyku regresu, w szczególności w zakresie walki z korupcją, będzie kluczowe. Poczyniono również znaczne postępy w stopniowej integracji z jednolitym rynkiem, co już teraz zbliża Ukrainę do UE" - podsumowują unijni urzędnicy.

Unijna komisarz o dołączeniu nowych państw. Korupcja "czerwoną linią" Ukrainy

Komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że korupcja jest obecnie "czerwoną linią" Ukrainy, a przeprowadzenie w kraju reform powinno odbyć się jak najszybciej - bez względu na sprzeciw Węgier w trakcie unijnych głosowań.

- Nie potrzebujecie Orbana do przeprowadzenia niezbędnych reform, a my możemy im pomóc - mówiła Kos.

Wyniki długo oczekiwanego raportu skomentował w mediach społecznościowych także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Ukraina pewnie zmierza w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i jest gotowa do otworzenia trzech unijnych klastrów - czytamy na profilu Zełenskiego. - To najlepsza jak dotąd ocena - dowód na to, że nawet broniąc się przed pełnoskalową agresją Rosji, Ukraina wciąż się reformuje i przekształca się zgodnie z unijnymi standardami - pisał ukraiński prezydent.

Rozwiń

Źródło: "The Guardian"

Pijany kierowca bez uprawnień zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca Komenda Stołeczna Policji materiał zewnętrzny