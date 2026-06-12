W skrócie Według źródeł Politico Ukraina zabiega o uzyskanie od sojuszników dodatkowych 20 miliardów dolarów.

Władze Ukrainy zamierzają przedstawić wniosek w tej sprawie na kolejnym spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy, proponując wsparcie w formie pomocy lub pożyczek.

Uzyskane środki mają być przeznaczone na obronę przeciwlotniczą, zakup dronów, amunicji, sprzętu walki elektronicznej i broni dalekiego zasięgu oraz na bezpośrednie zakupy od ukraińskich firm zbrojeniowych.

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Ukraina stara się o dodatkowe 20 miliardów dolarów od sojuszników, aby umocnić swoją przewagę na polu bitwy i zintensyfikować ataki na obiekty na terytorium Rosji - podaje Politico, powołując się na urzędnika ukraińskiego resortu obrony i źródła zaznajomione z przebiegiem negocjacji.

Ukraina wnioskuje o 20 miliardów dolarów. W formie pomocy lub pożyczek

W publikacji czytamy, że wniosek o przyznanie 20 miliardów dolarów ma zostać przedstawiony w czwartek 18 czerwca na kolejnym spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w formacie Ramstein

- Wszyscy widzą, że Rosja płonie, a my chcemy, żeby płonęła jeszcze bardziej, ale do tego potrzebne są fundusze - zauważył ukraiński urzędnik.

Według źródeł Politico kwestia ta została już poruszona przez ukraińskiego ministra obrony Mychajło Fedorowa i innych przedstawicieli rządu podczas serii spotkań z przedstawicielami Norwegii, Szwecji, Niemiec i Kanady. Aby zebrać potrzebną kwotę, Ukraina zwróci się do każdego ze swoich partnerów o pomoc finansową lub pożyczki w wysokości od dwóch do sześciu miliardów dolarów.

Kwestia wsparcia dla Ukrainy będzie również kluczowa podczas lipcowego szczytu przywódców NATO w Ankarze, na którym obecny będzie prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Okno możliwości". Ukraina chce wykorzystać szansę, celem 60 miliardów

Politico podaje, że jeśli Ukraina otrzyma fundusze, przeznaczy je na obronę przeciwlotniczą, zakup dronów, amunicji, sprzętu walki elektronicznej i broni dalekiego zasięgu. Środki zostaną również przeznaczone na bezpośrednie zakupy od ukraińskich firm zbrojeniowych oraz na zwiększenie wkładu zgodnie z listą PURL (wykaz priorytetowych potrzeb Ukrainy). W ramach systemu kraje NATO finansują zakupy amerykańskiej broni i amunicji, a następnie przekazują sprzęt Ukrainie.

- Okno możliwości ma tendencję do zamykania się. Rosja działa szybko i wprowadza innowacje. Jeśli damy jej czas na kolejną adaptację, możemy stracić jedyną realną szansę na zakończenie tej wojny poprzez rzeczywiste negocjacje. Z kolei jeśli Rosja stworzy własne drony uderzeniowe średniego zasięgu, będzie to dla nas katastrofą - ostrzegł urzędnik.

Środki, o których mowa, będą uzupełnieniem tegorocznego budżetu obronnego Ukrainy wynoszącego 4,4 biliona hrywien (85 miliardów euro). Ukraina wydaje obecnie około 40 proc. swojego PKB na obronność, co jest najwyższym wskaźnikiem na świecie.

Partnerzy Kijowa zobowiązali się już do przekazania w tym roku 38 miliardów dolarów pomocy wojskowej. Dodatkowe 20 miliardów przybliżyłoby Ukrainę do docelowej kwoty 60 miliardów dolarów pomocy dwustronnej, ustalonej przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego.





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