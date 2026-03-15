W skrócie Kijów zainicjował współpracę wojskową z Japonią, oferując zaawansowane drony w zamian za japońską broń.

Japonia zainteresowana jest ukraińskimi dronami ze względu na skuteczność i doświadczenie Ukrainy w ich użyciu podczas konfliktu z Rosją.

Kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, również wyrażają zainteresowanie ukraińskimi dronami.

Inicjatywa wyszła ze strony Kijowa, który dąży do pogłębienia współpracy wojskowej z Japonią. Władze w Tokio, które na propozycję zareagowały bardzo przychylnie, są bowiem zainteresowane ukraińskimi dronami ze względu na doświadczenie Ukraińców i skuteczność tego sprzętu w ekstremalnych warunkach wojennych.

Przedstawiciel japońskiego ministerstwa obrony, na którego powołał się serwis informacyjny Kyodo News, przyznał, że Japonia ma obecnie ograniczone doświadczenie w prowadzeniu działań wojennych z wykorzystaniem dronów na dużą skalę.

Ukraina zaś szybko udoskonalała swoje bezzałogowce w trakcie trwającego konfliktu z Rosją, wielokrotnie poprawiając ich oprogramowanie w oparciu o opinie walczących żołnierzy.

Ukraina ma propozycję dla rządu w Tokio. Drony szturmowe za japońską broń

Japońscy politycy uważają te doświadczenia za cenne dla szybkiego wzmocnienia własnych potrzeb w zakresie bezzałogowych systemów uzbrojenia.

Źródła dyplomatyczne, cytowane przez agencję Kyodo News twierdzą, że w zamian za drony Kijów oczekuje japońskiej broni. Ta przydałaby się do toczenia walk z Rosją.

Wcześniej Tokio sondowało możliwość zakupu dronów od Izraela, który jest jednym z czołowych producentów tego typu maszyn na świecie. Planiści japońscy uznali jednak, że zawarcie transakcji z Ukrainą będzie mniej drażliwe politycznie w kontekście międzynarodowej krytyki, jaka spadła na Izrael w związku z jego działaniami wojskowymi w Strefie Gazy.

Rozmowy między Tokio a Kijowem są ściśle powiązane z szybko zmieniającą się strategią obronną Japonii, w której rząd zadeklarował zmianę pacyfistycznej konstytucji i odejście od rygorystycznej polityki ograniczającej przekazywanie broni innym krajom.

Kraje Zatoki Perskiej zainteresowane ukraińskimi dronami. W tle wojna z Iranem

Japońskie ministerstwo obrony przeznaczyło 277,3 mld jenów (około 1,7 mld dolarów) na rozwój i zakup systemów bezzałogowych.

Ukraińskimi dronami zainteresowane są również zmagające się z irańskimi atakami powietrznymi kraje Zatoki Perskiej, w tym Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Gawkowski o wecie prezydenta w sprawie pożyczki SAFE: Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanu Polsat News Polsat News