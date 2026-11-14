W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o utrzymujących się ograniczeniach prędkości w sieci satelitarnej Starshield, co utrudnia ukraińskiej armii zwalczanie dronów.

Systemowe limity prędkości do 161 km/h w sieci Starshield uniemożliwiają skuteczne przechwytywanie rosyjskich maszyn poruszających się z większą prędkością.

Prezydent Ukrainy oczekuje działań dyplomatycznych Ministerstwa Obrony oraz MSZ w celu współpracy ze stroną amerykańską i rozwiązania problemu ograniczeń.

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- Niestety, ograniczenia prędkości nadal obowiązują na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy - powiedział w piątek Wołodymyr Zełenski ws. amerykańskiego systemu łączności satelitarnej "Starshield".

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że utrzymywanie się ich to "zły sygnał" i utrudnia ukraińskim siłom zbrojnym prowadzenie działań na terenie kraju. - Oczekuję, że Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy ze wszystkimi odpowiednimi organami w Stanach Zjednoczonych, zajmą się tą kwestią - mówił, cytowany przez agencję Reutera.

Zełenski oskarżył USA, mogą traktować część Ukrainy "inaczej"

Sieć Starshield to wojskowy odpowiednik Starlinka, system satelitarnego internetu rozwijany przez firmę SpaceX Elona Muska. - Daje to (kontynuacja ograniczenia prędkości) Moskwie sygnał, że USA mogą traktować ziemie okupowane przez Rosję "inaczej" - podkreślił w piątek Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył przy tym, że czasowo okupowane terytorium jego kraju wciąż do niego należy. - Obowiązujące tam ograniczenia prędkości ograniczają naszą zdolność do przechwytywania odrzutowych Shahedów i innych dronów. Liczymy na przywrócenie prędkości - dodał Zełenski.

O ograniczeniu funkcjonalności Starshielda Zełenski alarmował już w czwartek. Wyjaśnił, że chodzi o systemowe ograniczenie prędkości w sieci Starshield do 161 km/h (100 mil/h). - Ukraińscy wojskowi sprawdzili już okoliczności tej sprawy i ustalili, że jest to systemowe ograniczenie prędkości, a nie przypadkowe błędy - podkreślił Zełenski.

Ukraina ma problem ze Starshieldem. "Liczymy na przywrócenie prędkości"

Ukraina po raz pierwszy zgłosiła problemy z korzystaniem z systemu Starshield w zeszłym miesiącu, po sporze między Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym umowy między USA a Rosją w sprawie oleju napędowego.

25 października Zełenski ogłosił, że system zaczął ponownie działać przy prędkości 420 km/h po wcześniejszych ograniczeniach jego funkcjonalności; przywrócono także przekazywanie danych wywiadowczych, które ostrzegają przed atakami balistycznymi na Ukrainę.

Źródła: Reuters, AFP



