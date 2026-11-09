W skrócie W Abu Zabi 10 i 11 listopada odbędą się negocjacje między Ukrainą a Rosją z pośrednictwem USA, w których weźmie udział także delegacja przedstawicieli Unii Europejskiej.

Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow poinformował, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obecni będą również przedstawiciele NATO oraz Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Według doniesień Financial Times, europejskie stolice obawiają się, że Moskwa spróbuje wykorzystać rozmowy do forsowania zmian w zasadach bezpieczeństwa na europejskim kontynencie.

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Udział przedstawicieli UE potwierdziła w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak podaje Euronews, wspólną delegację Komisji i Rady Europejskiej poprowadzą Bjoern Seibert, szef gabinetu von der Leyen, oraz Anna-Maria Boura, główna doradczyni ds. polityki zagranicznej przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy.

Rustem Umierow, szef ukraińskiej delegacji, zapowiedział, że w Abu Zabi będą też przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii iWłoch oraz NATO. Jak wyjaśnił, Kijów chce uzgodnić z partnerami stanowisko i dalsze kroki w negocjacjach.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że rozmowy Ukrainy i Rosji z udziałem Stanów Zjednoczonych będą miały format trójstronny. Według Euronews przedstawiciele unijnych instytucji sygnalizowali gotowość do bezpośredniej rozmowy z rosyjską delegacją. To, czy dojdzie do takiego spotkania, pozostaje otwarte.

Wojna w Ukrainie. Rosja chce wpływu na decyzje NATO

Jak pisze "Financial Times", na którego ustalenia powołuje się UNIAN, Rosja od dawna zabiega o wpływ na ćwiczenia NATO oraz rozmieszczenie wojsk i uzbrojenia w Europie Wschodniej. Europejskie stolice odrzucają te żądania, widząc w nich próbę powrotu do podziału kontynentu na strefy wpływów.

Perspektywę rozmów o powojennym bezpieczeństwie całej Europy podnosili w ostatnich dniach Donald Trump i jego wysłannik Jared Kushner. Według brytyjskiego dziennika europejskie rządy chcą rozmawiać o tej kwestii dopiero po zakończeniu negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy.

- Ostatnią rzeczą, której chcemy, jest to, by Europa Zachodnia dogadywała się z Rosją ponad głowami Europejczyków ze Wschodu - mówił w czwartek w Warszawie szef MSZ Radosław Sikorski, cytowany przez Euronews.

Donald Trump o granicach Ukrainy. Rubio mówi o gwarancjach bezpieczeństwa

Donald Trump powiedział w wywiadzie dla CBS, że spodziewa się szybkiego zakończenia wojny. Zasugerował też, że po zawarciu porozumienia Ukraina może mieć "nieco inny kształt".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oceniał, że postęp, o którym mówi prezydent, dotyczy wstępnych propozycji w sprawie powojennego bezpieczeństwa Ukrainy i Europy.

Stany Zjednoczone będą reprezentować Steve Witkoff i Jared Kushner. Na czele rosyjskiej delegacji stanie doradca Władimira Putina Władimir Miedinski. Będzie to pierwsza od lutego runda negocjacji w tym formacie.

Źródło: UNIAN



