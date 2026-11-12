W skrócie W parlamencie Ukrainy powołano Radę Współpracy z Polską, która ma zacieśniać relacje parlamentarne i angażować w dialog różne środowiska społeczne oraz biznesowe.

Na czele nowej Rady stanął ukraiński deputowany Mykoła Kniażycki, a w jej skład weszło łącznie 25 osób, w tym dyplomaci, intelektualiści, artyści oraz działacze społeczni.

Inicjatywa ma wesprzeć normalizację stosunków polsko-ukraińskich, co jest kluczowe w obliczu toczącej się wojny oraz dążenia Ukrainy do integracji z Unią Europejską.

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Ukraiński deputowany Mykoła Kniażycki, polityk z opozycyjnej partii Europejska Solidarność, który jest współprzewodniczącym grupy międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy, został przewodniczącym Rady Współpracy z Polską. Rozporządzenie w sprawie jej powołania wydał przewodniczący parlamentu w Kijowie Rusłan Stefanczuk.

Stosunki polsko-ukraińskie. "Powinny stać się źródłem siły"

- Stosunki ukraińsko - polskie są niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, gdy Ukraina prowadzi wojnę z agresorem, a jednocześnie dąży do integracji z Unią Europejską - powiedział Kniażycki.

- Parlament jest naturalnym miejscem, by dyskusja o stosunkach ukraińsko-polskich trwała i włączyli się do niej zarówno przedstawiciele władz, jak i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, intelektualiści oraz ludzie biznesu. To sprawa niezwykle ważna dla naszej przyszłości - podkreślił deputowany.

Kniażycki ocenił, że obecnie relacje ukraińsko-polskie są zbyt słabe, a w trudnych czasach dla Europy, "gdy jej wrogowie usiłują ją zniszczyć, ukraińsko-polska współpraca i więzi sojusznicze powinny stać się źródłem siły i zwycięstwa".

Ukraina. W parlamencie utworzono Radę Współpracy z Polską

W Radzie Współpracy z Polską zasiada 25 osób - przewodniczący, jego zastępca, dyplomata Markijan Łubkiwski oraz sekretarz Iryna Handziuk i 22 członków.

Wśród najbardziej znanych osób w składzie Rady są: były ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, pisarz Serhij Żadan, historyk Jarosław Hrycak, badaczka i tłumaczka Ola Hnatiuk, publicysta Witalij Portnikow, aktorka Irma Witowska oraz była deputowana Hanna Hopko.

Pod koniec października rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj powiedział, że Ukraina chce, aby listopad stał się miesiącem normalizacji w stosunkach z Polską.

- Pracujemy z Polską nad normalizacją stosunków i uważamy, że na tej drodze dokonano postępu w porównaniu z sytuacją latem. Co więcej, w listopadzie można oczekiwać nowej dynamiki. Większej liczby kontaktów ukraińsko-polskich, większej liczby wspólnych wydarzeń i większej liczby wzajemnych wizyt - zapowiedział Tychyj.

Napięcia na linii Warszawa-Kijów. W tle trudne doświadczenia historyczne

Jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich jest Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony. W ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciw Związkowi Sowieckiemu.

Pod koniec maja prezydent Zełenski nadał imię "bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych, co doprowadziło do zaostrzenia relacji między Kijowem a Warszawą.

Kontrowersyjna decyzja władz Lwowa. Sikorski zareagował natychmiast

20 października Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rokiem UPA, jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołeha Olżycza w obwodzie lwowskim. Rada Obwodowa jest w Ukrainie odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego.

W związku z uchwałą wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w Polsce radnego obwodu lwowskiego Swiatosława Szeremety, jako autora pomysłu ustanowienia roku 2027 rokiem Szuchewycza. Szef MSZ przekazał następnie, że zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen będzie obowiązywał wobec Szeremety przez pięć lat.

MSZ Ukrainy oświadczyło, że decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej dotycząca wrażliwych kwestii historycznych w relacjach z Polską przynosi skutki odwrotne do zamierzonych w ramach działań na rzecz porozumienia.



