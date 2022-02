"Wojsko rosyjskie prowadzące inwazję na Ukrainie zaczęło stosować na swoim sprzęcie symbole ukraińskie, by wprowadzić ludzi w błąd" - ostrzegł w poniedziałek na swoim Facebooku dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

Dodał, że takie wypadki odnotowano w dwóch miejscowościach w obwodzie kijowskim i na jednej z tras w obwodzie czernihowskim.

"Odnotowano także przypadki, gdy przeciwnik wywiesza białą flagę na swoim sprzęcie, jakoby po to, by się poddać. Po przybliżeniu się do pozycji ukraińskich wojska rosyjskie zaczynają otwierać ogień" - napisał dowódca. Przypomniał, że takie działania są naruszeniem prawa międzynarodowego.

Reklama