Ukraina dementuje doniesienia mediów. "Nie wpłynęły żadne zgłoszenia"

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Ukraina zdementowała doniesienia dziennika "The Guardian" o rzekomym przygotowywaniu zachodnich ambasad w Kijowie do wyjazdu do Lwowa albo Polski, gdyby Rosja zaatakowała ich siedziby. "Do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia" - deklaruje ukraińskie MSZ.

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Strażak w specjalistycznym stroju gaśniczym wśród gruzów przed silnie płonącym budynkiem, z którego wydobywają się kłęby czarnego dymu i ogień.
Ukraińskie MSZ dementuje doniesienia o rzekomych planach ewakuacji ambasad w KijowieSERHII DILINPAP/EPA

W skrócie

  • Ukraińskie MSZ stwierdziło, że do piątkowego wieczoru nie otrzymało żadnych zgłoszeń o planach opuszczenia Kijowa przez zachodnie ambasady.
  • Media informowały wcześniej, że dyplomaci z krajów zachodnich rozważają przygotowanie planów awaryjnych na wypadek ataków na ich placówki.
  • Dziennik 'The Guardian' podał, że nieoficjalnie dwóch wysokiej rangi dyplomatów przyznało, że prowadzone są przygotowania do ewentualnego przeniesienia ambasad do Lwowa lub Polski.
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"Jeśli jakieś misje dyplomatyczne zamierzają się gdzieś przenieść, informują nas o tym zgodnie z przyjętymi procedurami. (…) Do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia ani powiadomienia od zagranicznego korpusu dyplomatycznego" - przekazała ukraińska dyplomacja w komentarzu dla mediów.

"The Guardian" o "planach awaryjnych". Ukraińskie MSZ dementuje

W piątek, opisując sytuację w codziennie atakowanym przez Rosję Kijowie, "The Guardian" napisał, że choć zachodni dyplomaci deklarują, iż zamierzają pozostać w stolicy, to w rozmowach nieoficjalnych ujawniają, że przygotowywane są plany awaryjne.

"Zachodni dyplomaci publicznie deklarują, że zamierzają pozostać w Kijowie, mając świadomość, że wyjazd dałby Moskwie propagandowe zwycięstwo i mógłby wywołać wrażenie, że Ukraina jest porzucana" - wskazali dziennikarze.

"Jednak w nieoficjalnych rozmowach dwóch wysokiej rangi dyplomatów powiedziało, że opracowywane są plany awaryjne przeniesienia ambasad do Lwowa lub wschodniej Polski, gdyby Rosja zaczęła celowo atakować zagraniczne misje dyplomatyczne" - informowano na łamach "The Guardian".

Jak powiedział cytowany przez gazetę dyplomata "sytuacja wyraźnie szybko się pogarsza"

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