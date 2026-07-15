W skrócie Wołodymyr Zełenski uznał Serhija Koreckiego za najlepszego kandydata na premiera Ukrainy, argumentując to potrzebą przygotowania kraju do zimy.

Rada Najwyższa przegłosowała dymisję Julii Swyrydenko, a Zełenski wcześniej zapowiadał tę decyzję.

Serhij Korecki został opisany przez parlamentarzystę Jarosława Żeleźniaka i eksperta Ihora Petrenkę jako osoba kompetentna i przygotowana do zarządzania w trudnym sezonie grzewczym.

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Prezydent Ukrainy wyraził swoje poparcie dla Serhija Koreckiego w środowej rozmowie z dziennikarzami w Kijowie. Kandydat, uważany przez Wołodymyra Zełenskiego za najlepszego, w maju 2025 r. objął stanowisko prezesa zarządu ukraińskiego Naftogazu - państwowej spółki-naftowo gazowej.

We wtorek Rada Najwyższa przegłosowała dymisję dotychczasowej szefowej rządu Julii Swyrydenko. Decyzję w tej sprawie Zełenski zapowiadał w niedzielę. Niedługo po tym polityczka ogłosiła, że ustępuje ze stanowiska.

Kto zostanie premierem Ukrainy? Wołodymyr Zełenski poparł kandydata

- Priorytety są jasne - przygotowanie się do zimy - powiedział dziennikarzom Zełenski. Minionej zimy Rosjanie systematycznie atakowali ukraińską infrastrukturę krytyczną, doprowadzając do poważnego kryzysu energetycznego, który w obliczu mrozów był dla Ukraińców niezwykle dotkliwy.

- Dlatego po przeprowadzeniu wszystkich konsultacji Serhij Korecki jest z pewnością najlepiej przygotowanym kandydatem na stanowisko premiera Ukrainy - argumentował przywódca.

Opinię Zełenskiego podzielił ukraiński parlamentarzysta Jarosław Żeleźniak, cytowany przez Espreso TV, który także powołuje się na argument związany z nadchodzącą zimą.

- Gdybym miał wybierać premiera, jedną z osób, które bym zaproponował, byłby również Serhij Korecki. Kompetentny urzędnik, o ile można go tak nazwać. Dobrze się z nim dogadujemy, szczerze mówiąc, czasami nawet razem biegamy. I to bez żadnej agendy politycznej - stwierdził Żeleźniak.

Kim jest Serhij Korecki? "To wybór na zimę", "Będziemy mieli gaz"

Jak wskazał Żeleźniak, "Serhij to ten, który stanął na czele Ukrnafty i doprowadził ją do zysków. Potem, przynajmniej w pewnym stopniu, uporządkował sytuację w Naftogazie".

- Będziemy mieli gaz na zimę. Od jego współpracowników słyszałem same pozytywne opinie na temat tej pracy. Ma pewną wizję, wie, jak działa parlament. Wydaje mi się, że w zasadzie nikt nie ma do niego żadnych zastrzeżeń - ocenił parlamentarzysta.

Z kolei Ihor Petrenko, ekspert w organizacji charytatywnej Jedna Ukraina, powiedział, powołując się na źródła, że objęcie urzędu szefa rządu proponowano Koreckiemu już wcześniej, ten jednak odmówił.

- Jeśli dojdzie do tej nominacji, będzie to oznaczało jedno: rząd ostatecznie przekształca się w biuro wykonawcze, którego głównym zadaniem nie jest polityka, lecz zdolność do przetrwania sezonu grzewczego w obliczu ciosów wymierzonych w sektor energetyczny - stwierdził Petrenko. - Korecki to wybór na zimę - dodał.

Źródła: Espreso TV, Reuters





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