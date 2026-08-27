Spis treści: Karpacka Inicjatywa Integracyjna. Najważniejszy cel - pieniądze z UE Problem z projektem Ukrainy. Dublowanie Inicjatywy Trójmorza?

Karpacka Inicjatywa Integracyjna ma łączyć Ukrainę oraz siedem państw regionu: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Austrię i Serbię. Pierwsza prezentacja projektu odbyła się jeszcze w maju 2026, podczas szczytu miast i regionów. Celem KII jest rozwój współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, ekologicznej i inwestycyjnej pomiędzy regionami położonymi w Karpatach.

Projekt pilotuje Wołodymyr Zełenski, który osobiście zaprosił liderów państw karpackich na wrześniowy szczyt. Wspólne działania miałyby objąć 43 regiony należące tych krajów bez względu na to, czy są one członkami UE, czy dopiero do tego miana kandydują.

Kijów kładzie szczególny nacisk na inwestycje transgraniczne oraz poprawę połączeń transportowych i energetycznych. Podczas wrześniowego szczytu mają zostać podpisane pierwsze porozumienia inwestycyjne.

Karpacka Inicjatywa Integracyjna. Najważniejszy cel - pieniądze z UE

Powołanie KII to nie tylko zacieśnienie współpracy między państwami regionu, "Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje na bardziej konkretne plany. Najważniejszym celem Kijowa jest stworzenie tzw. strategii makroregionalnej dla Karpat, co ułatwiłoby dostęp do środków unijnych.

Taki status pozwala na finansowanie rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska czy inwestycji regionalnych. Dla Ukrainy byłby to także kolejny sposób na pogłębianie współpracy z państwami UE pomimo trwającej wojny z Rosją.

To rozwiązanie funkcjonujące już w kilku częściach Europy, między innymi w regionach bałtyckim, alpejskim czy dunajskim.Wołodymyrowi Zełenskiemu zależy na tym, by strategia karpacka została przyjęta przed rozpoczęciem kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Według obecnych założeń miałoby to nastąpić do końca 2027 roku.

Problem z projektem Ukrainy. Dublowanie Inicjatywy Trójmorza?

Nowy format Ukrainy wzbudza pewne obawy. Wiele proponowanych przedsięwzięć przypomina projekty realizowane już w ramach Inicjatywy Trójmorza. Oba formaty stawiają na rozwój transportu, energetyki oraz połączeń między państwami Europy Środkowej.

Niektóre założenia, takie jak budowa autostrady ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych czy stworzenie korytarza wodorowego wręcz się pokrywają z planami 3SI. Problem Ukrainy polega na tym, że nie uczestniczy ona w Inicjatywie Trójmorza.

To właśnie dlatego wśród dyplomatów pojawiają się obawy o dublowanie istniejących struktur. Tworzenie kolejnego forum współpracy może prowadzić do rozproszenia wysiłków i środków. Również Polska podchodzi do planów Kijowa dość sceptycznie. Choć do szczytu na Przykarpaciu pozostało kilka dni, nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie na nim reprezentował nasz kraj.

Źródło: edgp.gazetaprawna.pl



