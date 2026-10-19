W skrócie Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zaprzeczył przerwie w wymianie danych wywiadowczych z Ukrainą i sugeruje, że Wołodymyr Zełenski powinien skoncentrować się na zakończeniu wojny.

Radio Swoboda, powołując się na ukraińskie źródła, informuje, że Ukraina nie została poinformowana o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że wymiana danych wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi była zablokowana przez pewien czas, lecz została już odblokowana przez stronę amerykańską.

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio, otwiera się w nowym oknie zaprzeczył, jakoby doszło do zawieszenia wymiany danych wywiadowczych z Ukrainą, otwiera się w nowym oknie, i wezwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, otwiera się w nowym oknie do "skupienia się" na zakończeniu wojny z Rosją, otwiera się w nowym oknie.

Amerykański polityk stwierdził, że nie doszło do żadnej "przerwy" w wymianie danych wywiadowczych z Ukrainą, jak twierdzą władze w Kijowie, otwiera się w nowym oknie.

Problemy z wymianą informacji wywiadowczych z Ukrainą? USA zaprzeczają

- Nie było żadnej przerwy - powiedział Rubio w odpowiedzi na pytanie dotyczące twierdzeń Ukrainy, że Stany Zjednoczone na krótko wstrzymały przekazywanie danych wywiadowczych mających pomóc w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom rakietowym.

W niedzielę prezydent Ukrainy informował amerykańskie media, że po trzydniowym zawieszeniu "strona amerykańska ponownie zezwoliła" na przekazywanie danych.

Rubio podkreślał, że prezydent Donald Trump chce, aby Zełenski i prezydent Rosji Władimir Putin skoncentrowali się na zakończeniu wojny. - To, na czym Zełenski powinien się skupić i na czym my chcemy się skupić, to zakończenie tej wojny - powiedział Rubio, cytowany przez agencję AFP.

- Chcemy, aby wszyscy się na tym skupili. Chcemy, aby Rosjanie się na tym skupili. My sami powinniśmy się na tym skupić. Prezydent uznał to za priorytet: próbuje doprowadzić do zakończenia tej wojny - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji podczas wizyty w Uzbekistanie, otwiera się w nowym oknie, gdzie poprowadzi rozmowy z przywódcami krajów Azji, otwiera się w nowym oknie Środkowej.

Będzie spotkanie Putina z Trumpem i Xi? Rubio komentuje

Rubio pytany był też o ewentualne spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Rosji Władimira Putina i przywódcy Chin, otwiera się w nowym oknie Xi Jinpinga, otwiera się w nowym oknie w celu wynegocjowania zakończenia trwającego konfliktu. O propozycji Putina, który liczy w ten sposób na "nową Jałtę", informował dziennik "The Wall Street Journal".

- Mówi się o takim spotkaniu. Nie wiem, czy zostało ono ostatecznie ustalone, ale prezydent wyraził się jasno. Chciałby, aby wojna na Ukrainie i w Rosji dobiegła końca - powiedział sekretarz stanu USA, cytowany przez agencję Reutera.

- Nie widzimy nic dobrego w tej wojnie. Dostrzegamy w niej wiele negatywnych aspektów, w tym bardzo realne ryzyko eskalacji i rozprzestrzenienia się konfliktu do innego kraju z powodu nieudanego ataku sabotażowego lub dronów, które zostały przechwycone bronią elektroniczną i przedostały się na terytorium sąsiedniego kraju - stwierdził Rubio, cytowany przez agencję Reutera.

Agencja Reutera przypomina, że Stany Zjednoczone próbują pośredniczyć w zawarciu porozumienia pokojowego, które zakończyłoby wojnę w Ukrainie. W tym czasie Trump zawarł umowę z Rosją dotyczącą importu oleju napędowego i zniósł niektóre sankcje wobec Moskwy, otwiera się w nowym oknie, co - jak stwierdził - powinno utrzymać Kreml, otwiera się w nowym oknie przy stole negocjacyjnym. Działania te spotkały się z krytyką ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Rubio wylądował w Samarkandzie w niedzielę wieczorem, aby spotkać się z przedstawicielami grupy C5+1, zrzeszającej Stany Zjednoczone oraz postsowieckie państwa, w których większość stanowią muzułmanie: Uzbekistan, Kazachstan, otwiera się w nowym oknie, Kirgistan, otwiera się w nowym oknie, Tadżykistan, otwiera się w nowym oknie i Turkmenistan, otwiera się w nowym oknie.

W listopadzie ubiegłego roku Trump gościł przywódców państw C5 w Białym Domu, otwiera się w nowym oknie.

"Nie było żadnego ostrzeżenia". Ukraina nie otrzymała informacji o ataku?

W nocy w Kijowie w wyniku kolejnego rosyjskiego nalotu zginęła kobieta. Rosja uderzyła w stację metra i spowodowała uszkodzenia 25-piętrowego budynku mieszkalnego.

Radio Swoboda podało, że Ukraina nie została poinformowana o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Radio powołało się na swojego dziennikarza Aleksa Raufoglu, który przekazał te informacje z powołaniem na źródła ukraińskie. "Znowu nie było żadnego wcześniejszego ostrzeżenia o balistycznym ataku na Kijów dosłownie sprzed chwili" - napisał w serwisie X.

MSW Ukrainy podało, że "w wyniku ataku rakietami balistycznymi na Kijów zginęła jedna osoba, a osiem zostało poszkodowanych".

"W rejonie (dzielnicy) desniańskim płonął budynek niemieszkalny, uszkodzone zostały samochody i stacja metra. Na miejscu pożaru znaleziono ciało jednej osoby. W rejonie sołomiańskim wybuchł pożar w pomieszczeniu placówki medycznej, uszkodzone zostały elewacja i szyby w budynku wielopiętrowym. W rejonie dnieprzańskim uszkodzona została placówka oświatowa. Pożary zostały ugaszone" - przekazał resort w komunikatorze Telegram.

Wymiana danych wywiadowczych. Zełenski mówił o "blokadzie"

Jeszcze w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w wywiadzie dla telewizji NBC, że USA wstrzymały wcześniej wymianę danych wywiadowczych z jego krajem, lecz już ją odblokowały.

- Była zablokowana przez pewien czas, a potem (została) odblokowana przez stronę amerykańską. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Teraz działa - powiedział.

Podkreślił, że choć Kijów dostaje informacje wywiadowcze od państw europejskich i dziesiątek innych partnerów, wyłącznie USA dysponują zdolnościami pozwalającymi wykrywać odpalenia pocisków balistycznych.

W ostatnich dniach Trump ponownie uderzał w Zełenskiego. W niedzielę amerykański przywódca napisał na swojej platformie Truth Social, że osiąga "ogromny postęp" w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą, ale stwierdził, że "Zełenskiego to nie obchodzi". "Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę wszystkie pieniądze, które, jak powszechnie wiadomo, otrzymuje od Europy, nie chce zakończyć tej wojny i prawdopodobnie nigdy tego nie chciał" - skomentował Trump.

"Zełenski wykorzystuje rosyjskie rafinerie oleju napędowego jako cele, wiedząc, że ataki te poważnie szkodzą światowym rynkom oleju napędowego, w tym rynkom w Stanach Zjednoczonych" - ocenił Trump.



