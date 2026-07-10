Rosja rozpowszechnia utworzony za pomocą sztucznej inteligencji filmik, w którym dowódca 413. oddzielnego pułku sił dronowych Ukrainy Jewhen Karas rzekomo twierdzi, że Ukraina "nie potrzebuje pomocy ze strony Polski" - podało ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD).

"W rzeczywistości jest to film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ta fałszywka stanowi klasyczny przykład deepfake'u, co potwierdzają wyspecjalizowane serwisy weryfikujące pliki multimedialne" - poinformowało CPD na portalu społecznościowym Facebook w czwartek wieczorem.

Rosja rozpowszechnia fake news. Ukraina o rosyjskim deepfake'u

Centrum zaznaczyło w swoim wpisie, że fałszywe nagranie jest rozpowszechniane w serwisie TikTok za pośrednictwem konta podszywającego się pod ukraiński serwis poświęcony działalności Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ocenie CPD celem fałszywego nagrania jest wywołanie wrogości między Ukraińcami a Polakami, a także podważenie poparcia Polski dla Ukrainy. "Deepfake stanowi kolejny element rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, mającej na celu pogorszenie relacji ukraińsko-polskich".

Rosja wykorzystuje napięcia na linii Ukraina - Polska

Akcja nasiliła się w czasie, gdy głośno zrobiło się o pomocy przekazanej przez Polskę Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku, a także przed obchodzonym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Główne uroczystości upamiętniające ten dzień odbędą się w Warszawie. O godz. 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona msza święta. Na godz. 12 zaplanowano wspólną modlitwę i apel pamięci połączony ze składaniem wiązanek przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942-1947 (Skwer Wołyński).

Następnie odbędzie się ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów przy Pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (Skwer Wołyński).

Pamięć ofiar prezydentKarol Nawrocki uczci przy granicy Polski i Ukrainy w miejscowości Radruż. Na Wołyń udać ma się z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - ustaliła PAP.





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