W skrócie System Starlink firmy SpaceX doświadczył poważnej awarii, która dotknęła dziesiątki tysięcy użytkowników, w tym armię Ukrainy.

Awaria uniemożliwiła komunikację i transmisję na żywo dla ukraińskich jednostek militarnych, co zmusiło wojsko do podjęcia działań bez dostępu do internetu.

SpaceX planuje rozbudowę sieci Starlink do 42 tysięcy satelitów i zapewnia, że pracuje nad poprawą niezawodności systemu.

Starlink, czyli globalny system satelitarny stworzony przez należącą do Elona Muska amerykańską firmę SpaceX, dostarcza na całym świecie szerokopasmowy internet, m.in. dla walczącej Ukrainy.

"Starlink doświadcza obecnie przerwy w świadczeniu usług. Nasz zespół bada przyczynę problemu" - czytamy w krótkim komunikacie na stronie internetowej. Nie podano więcej szczegółów. Śledząca awarię strona Downdetector podała, że tylko w Stanach Zjednoczonych dostęp do internetu utraciło 43 tys. użytkowników.

Dowódca Ukraińskich Sił Bezzałogowych Robert Brovdi przekazał w poniedziałek rano, że na całej linii frontu odnotowano poważną awarię systemu łączności satelitarnej. Po godz. 8 czasu lokalnego wojskowy podał nowy komunikat o stopniowym przywracaniu łączności.

Awaria systemu Starlink uderzyła w Ukraińców. Problemy z komunikacją

Podobna awaria miała miejsce w nocy z 24 na 25 lipca. Starlink przestał działać na okres około dwóch i pół godziny.

"Przepraszamy za czasowe przerwy w dostępie do usługi. Staramy się dostarczać wysoce niezawodną sieć. Całkowicie rozwiążemy problem i upewnimy się, że nie wystąpi on ponownie" - przekazał wówczas wiceprezes Starlinka Michael Nicolls.

Lipcowa awaria również sprawiła kłopoty ukraińskiej armii. Wystąpiły problemy z komunikacją między jednostkami. "Misje bojowe musiały zostać przeprowadzone bez dostępu do transmisji na żywo" - przekazał Robert Brovdi. "Musimy wziąć to pod uwagę i zdywersyfikować nasze systemy komunikacji" - zaapelował wojskowy.

System Starlink. Sieć satelitów umożliwia szybki dostęp do internetu

Satelity systemu Starlink tworzą sieć, umożliwiając szybki dostęp do internetu w regionach o ograniczonej infrastrukturze naziemnej - na obszarach wiejskich oraz w sytuacjach kryzysowych (konflikty zbrojne, klęski żywiołowe).

Do kwietnia 2025 roku na orbicie znajdowało się ponad 7 tys. satelitów. Firma SpaceX zapowiedziała rozbudowę sieci do 42 tys. satelitów.

