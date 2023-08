W środę służby zatrzymały na autostradzie koło Girony dwie osoby podejrzane o kradzież na lotnisku El Prat w Barcelonie. Złodzieje przywłaszczyli sobie bagaż należący do turystek z Rosji. Nie jest jasne, czy wiedzieli, co jest w środku, ale ich łupem padła m.in. ekskluzywna biżuteria i zegarki, których wartość w sumie oszacowano na 8,5 mln euro (ok. 37,6 mln zł).

Kradzież na lotnisku. W bagażu pierścionek za cztery miliony euro

Zgodnie z informacjami podanymi przez agencję EFE, najcenniejszą znajdującą się w bagażu rzeczą był pierścionek z 47-karatowym diamentem o wartości 4,5 mln euro (ok 20 mln zł) . Oprócz tego wewnątrz bagażu marki Louis Vuitton umieszczono także, m.in. diamentowe kolczyki o wartości 500 tys. euro (ok. 2,2 mln zł), zegarki - Bulgary wart 800 tys. euro (ok. 3,5 mln zł) i Chopard za 45 tys. euro (ok. 200 tys. zł) oraz broszkę Chanel wartą 750 tys. euro (3,3 mln zł). Mowa także o tysiącach euro w gotówce.