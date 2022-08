Ukradł samochód, skończył w metrze. Film hitem sieci

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

36-letni mężczyzna z Hiszpanii ukradł mazdę i wjechał nią wprost do podziemnej stacji metra. W nietypowym wypadku, do którego doszło na jednym z madryckich przystanków kolei podziemnej, nikt nie ucierpiał. Złodziej został zatrzymany i skierowany na profilaktyczne badania do szpitala.

Zdjęcie Złodziej najprawdopodobniej wjechał z impetem w drzwi i zaklinował się między poręczami schodów / @EmergenciasMad / Twitter