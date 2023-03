Rodzina Jessiki Long kupiła kozę o imieniu Cedar, siedmiomiesięcznego białego bura z czekoladowymi plamami na pysku, w kwietniu 2022 roku. Zwierzę szybko przywiązało się (z wzajemnością) do dziewięcioletniej dziewczynki, która codziennie karmiła ją i doglądała.

Jednak właściciele kozy zdecydowali się wystawić Cedar na aukcję młodszego inwentarza żywego w Shasta District Fair, który odbył się 24 czerwca 2022 roku. To targ, na którym zwierzęta są sprzedawane w celu ich wykorzystania na mięso.

Jakiś czas przed rozpoczęciem aukcji rodzina Longów zmieniła zdanie i postanowiła anulować ofertę. Jarmark odrzucił jednak tę prośbę i sprzedał Cedar. Bezsilna kobieta w akcie desperacji ukradła więc kozę i zabrała ze sobą, nie dopuszczając do zrealizowania transakcji i przekazania zwierzęcia kupującemu.

Doszło wtedy do widowiskowej pogoni za zbiegłą z kozą kobietą. Organizatorzy aukcji na poszukiwania inwentarza wysłali funkcjonariuszy, którzy w tym celu przemierzyli setki kilometrów przez hrabstwo, aby odzyskać bura na podstawie nakazu przeszukania. Gdy w końcu im się to udało, przekazali kozę nowym właścicielom, którzy prawdopodobnie "zabili Cedar i upiekli ją na grillu dla swoich gości".

Rodzina walczy o sprawiedliwość. Poszło o ukochaną kozę dziewczynki

Nie mogąc pogodzić się ze stratą, matka zrozpaczonej dziewczynki złożyła federalny pozew dotyczący naruszenia praw obywatelskich, do którego treści dotarła redakcja "The Sacramento Bee". Wynika z niego, że rodzina Long domaga się "rzeczywistego, ogólnego i karnego odszkodowania". Celem pozwu jest zapewnienie dziewięciolatce bezkrytycznej "swobody wypowiedzi lub punktu widzenia w odniesieniu do zwierząt gospodarskich w przyszłych działaniach związanych z hodowlą".