Ukamienowanie za picie alkoholu. Jest decyzja przywódcy talibów

Oprac.: Mateusz Patyk Świat

Od tej pory afgańscy sędziowie mają przyzwolenie na stosowanie wszystkich kar przewidzianych przez prawo koraniczne. To decyzja najwyższego przywódcy talibów w tym kraju, mułły Hajbatullaha Ahundzadeha. Skazani przestępcy mogą być ukamienowani, ich kończyny amputowane, wychłostani lub pozbawieni życia w publicznych egzekucjach. To kolejne ograniczenie praw człowieka w Afganistanie - kilka dni wcześniej zakazano kobietom wstępu do parków i wesołych miasteczek.

Zdjęcie Kobiety w krajach islamskich mają szczątkowe prawa obywatelskie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się obecnie Afganki / Wakil KOHSAR / AFP