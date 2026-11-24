W skrócie Opublikowano 160 stron prywatnych pamiętników papieża Franciszka, które dokumentują jego życie duchowe w latach 1992-2024.

Zmarły w 2025 roku papież Franciszek w swoich notatkach przyznał, że doświadczał wizji diabła oraz przerażających obrazów piekła.

Autor pamiętników opisał swój dwuletni kryzys duchowy, który rozpoczął się w 2021 roku i dotyczył m.in. dylematów przy zarządzaniu Kościołem.

Kardynał Víctor Manuel Fernández zebrał notatki papieża z prywatnego biurka w Domu św. Marty i wydał je w formie książki pt. Osobisty dziennik papieża Franciszka.

Swego następcę, papieża Leona XIV, który przyjął tę funkcję po Franciszku, zmarły hierarcha nazwał wielkim pasterzem i człowiekiem nieskazitelnym.

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Zbiór pamiętników Franciszka opublikowano we wtorek. Jak wynika z opracowania, zmarły w 2025 roku papież "doświadczał wizji diabła i piekła".

Dwuletni kryzys w pontyfikacie Argentyńczyka miał rozpocząć się w 2021 roku. Ojciec Święty stanął przed dylematem, jak sprawować władzę nad Kościołem katolickim.

"Wszystko to mieszało się z problemami związanymi z zarządzaniem, presją związaną z podejmowaniem decyzji oraz posuchą i spustoszeniem" - przekazał w grudniu 2022 roku Franciszek, opisując swoje rozterki.

Watykan. Papież Franciszek miał wizję diabła, przejmująca relacja

Wpis ze stycznia 2021 r., z początku kryzysu duchowego, wymienia trzy momenty w życiu Franciszka, kiedy wydawało mu się, że widział diabła. Jedna z takich sytuacji miała miejsce, gdy był już papieżem, na spotkaniu z dostojnikami watykańskimi.

"Nie mogę zapomnieć potężnej chrapliwości jego głosu" - relacjonował Ojciec Święty. Następnie dodał: "Pan dał mi możliwość opuszczenia tego spotkania i w ten sposób mnie uwolnił".

Innym razem Franciszkowi ukazała się wizja piekła. "Wczoraj w nocy zobaczyłem wejście do piekła. Zajrzałem do środka, żeby się trochę rozejrzeć i przeraziłem się" - napisał. Po wszystkim chwycił za różaniec i zaczął się modlić.

Papież Franciszek o kardynale Robercie Prevoście

W zapiskach Franciszka pojawiła się wzmianka o jego zagorzałych krytykach. Kardynała Roberta Saraha z Gwinei określił jako posiadającego "wyrafinowaną wrażliwość duchową".

Z kolei Niemca Gerharda Mullera scharakteryzował następującymi słowami: "Wydaje się agresywny, ale jest dobrym człowiekiem".

Ojciec Święty nie szczędził pochwał pod adresem kardynała Roberta Prevosta. Swojego następcę, który przybrał imię Leona XIV, nazwał "wielkim pasterzem, hojnym misjonarzem i człowiekiem nieskazitelnym".

Wspomnienia Franciszka. Papież prowadził zapiski od 1992 roku

Ojciec Święty prowadził prywatne zapiski od 1992 roku, kiedy został biskupem pomocniczym w diecezji Buenos Aires. Ostatni fragment pojawił się na kilka miesięcy przed śmiercią, w sierpniu 2024 roku.

Kardynał Víctor Manuel Fernández, jego bliski współpracownik, zebrał notatki, a powstałą książkę zatytułował "Osobisty dziennik papieża Franciszka".

Fernández w rozmowie z Vatican News zdradził, że notatki znajdowały się w prywatnym biurku papieża w Domu św. Marty. Przed laty miał usłyszeć od Franciszka: "Tym wy się zajmijcie". Leon XIV został poinformowany o sprawie.

"Papież zainteresował się sprawą i dwa dni później odnalazł pudełko, w którym znajdowały się wszystkie teksty pokazane mi wcześniej przez Franciszka. Natychmiast mi je przekazał" - poinformował kardynał.

Watykan. 160 stron dziennika papieża Franciszka

Liczące 160 stron dzienniki zawierają niewiele bezpośrednich komentarzy do wydarzeń z pontyfikatu Franciszka. Koncentrują się raczej na życiu duchowym zmarłego.

Opublikowana praca jest jedynie fragmentem pamiętników argentyńskiego hierarchy. Rozważania ułożono tematycznie.

Większość ostatnich papieży kazała spalić swoje dokumenty po śmierci, choć niektóre zapiski Jana Pawła II zostały później upublicznione.

Ostatnim papieżem, którego dzienniki opublikowano pośmiertnie, był zmarły w 1963 roku Jan XXIII - przypomina agencja Reutera.

Źródło: Reuters, Vatican News



