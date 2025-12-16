W skrócie Ofiarami strzelaniny na Bondi Beach w Sydney były m.in. Marika Pogany i Alex Kleytman, którzy przeżyli Holokaust.

Atak miał miejsce podczas żydowskiego święta Chanuka i według policji był inspirowany przez Państwo Islamskie.

Społeczność żydowska i międzynarodowe środowiska przesyłają kondolencje rodzinom ofiar, podkreślając ich zaangażowanie i tragedię straty.

"Wśród ofiar haniebnego ataku na plaży Bondi było dwoje Węgrów. Przemoc wobec wspólnot religijnych jest niedopuszczalna, a na Węgrzech obowiązuje zerowa tolerancja dla antysemityzmu. Składamy kondolencje i solidaryzujemy się z rodzinami ofiar" - napisał węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto na platformie X.

Dziennik "Nepszava" poinformował, że zabici Węgrzy to 82-letnia Marika Pogany oraz 78-letni Tibor Weitzen. Z kolei portal A Neokohn przedstawił kobietę jako ocalałą z Holokaustu.

Informację o śmierci 82-latki przekazał także facebookowy profil Społeczność Żydowska Komarno.

"Z głębokim smutkiem żegnamy naszą przyjaciółkę Marikę, z którą w ostatnich latach spotykaliśmy się osobiście każdego czerwca w Komaromie. Zginęła w zamachu terrorystycznym podczas Chanuki na swojej ulubionej plaży Bondi Beach w Australii. Łączymy się w smutku z rodziną i przyjaciółmi, nigdy nie zapomnimy wspólnie spędzonych dni!" - napisano w poście, do którego dołączono zdjęcie kobiety.

Strzelanina w Sydney. Wśród ofiar ocalali z Holokaustu

Według portalu 9news 82-latka w chwili zamachu siedziała w raz z przyjaciółmi w pierwszym rzędzie. Społeczność żydowska i media wspominają ją jako oddaną wolontariuszkę, angażującą się m.in. w dostarczanie posiłków potrzebującym.

W 2019 roku kobieta otrzymała nagrodę Jewish Communal Appeal Mensch za 23 lata pracy na rzecz seniorów. Szacuje się, że w ramach programu "Koszerne posiłki na kółkach" przekazała ponad 12 tysięcy porcji jedzenia.

Kobietę żegnają połączeni wspólną przeszłością słowaccy i węgierscy Żydzi a także przedstawiciele obu państw. Kondolencje przekazał m.in. prezydent Słowacji Peter Pellegrini we wpisie na platformie X.

Agencja AFP przekazała we wtorek informację o dwojgu innych ofiar. Najstarszą z nich był pochodzący z Ukrainy 87-letni Alex Kleytman, również ocalały z Holokaustu.

Najmłodsza ofiara ataku to 10-letnia Matilda. Dziewczynka przebywała na plaży Bondi razem z sześcioletnią siostrą. Młodsze dziecko było świadkiem zdarzenia. - Jest całkowicie zestresowana i płacze - powiedziała w rozmowie z Channel Seven ciotka sióstr. Starsza z dziewczynek zmarła w szpitalu.

Sydney. Atak na plaży Bondi. Policja ujawnia motywy sprawców

W niedzielnym ataku na popularnej plaży Bondi w Sydney zginęło 15 osób oraz jeden z napastników, a 42 osoby zostały ranne. Do zamachu doszło podczas obchodów pierwszego dnia żydowskiego święta Chanuka. Była to najtragiczniejsza w skutkach strzelanina w Australii od niemal trzech dekad.

Sprawcami strzelaniny byli ojciec i syn. Podczas zatrzymania śmierć poniósł starszy z nich. Młodszy, po postrzeleniu, jest w stanie krytycznym.

Australijska policja przekazała, że "wstępne ustalenia wskazują na atak terrorystyczny zainspirowany przez Państwo Islamskie". Jak dodano, obaj mężczyźni wyjechali w zeszłym miesiącu naFilipiny, a cel ich podróży jest obecnie przedmiotem śledztwa. Filipińska policja oświadczyła, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Agencja Reutera wyjaśnia, że na Filipinach działają sieci powiązane z Państwem Islamskim. Jak dodano, mężczyźni wspólnie wrócili do Australii 28 listopada.

Źródła: Neokohn, Reuters, AFP, 9news

