Ujawniono straty amerykańskiej armii. Jest komunikat Pentagonu

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Przez dziesięć dni operacji przeciwko Iranowi rannych zostało 140 żołnierzy USA - informuje Pentagon. Ośmioro wojskowych zginęło, w tym jedna zmarła w wyniku "wypadku medycznego". Wcześniej agencja Reuters, powołując się na dwa anonimowe źródła, przekazała, że liczba rannych wojskowych może wynosić 150.

article cover
W operacji "Epicka furia" rannych zostało około 150 amerykańskich żołnierzyX/COMANDPUSTE

Jako pierwsza o stratach amerykańskiej armii w trakcie konfliktu w Iranie informowała agencja Reuters. Według dwóch anonimowych źródeł, w dziesięciodniowych działaniach bojowych rannych zostało 150 żołnierzy.

Niedługo później komunikat w tej sprawie wydał Pentagon. Biuro prasowe amerykańskiego ministerstwa wojny przekazało, że przez dziesięć dni wojny uszczerbku na zdrowiu doznało 140 wojskowych. Jak podkreślono, większość to lekkie obrażenia, 108 żołnierzy wróciło już do czynnej służby.

Zobacz również:

Iran. Hegseth ostrzega: Najbardziej intensywny dzień kampanii
Bliski Wschód

Sekretarz wojny USA ostrzega Iran. "Najbardziej intensywny dzień"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Resort informuje także o ośmiu poważnie rannych mundurowych.

    Wiadomo także, że w trakcie operacji "Epicka Furia" dotychczas śmierć poniosło siedmioro wojskowych ze Stanów Zjednoczonych. Kolejna osoba zmarła też, jak to określono, "w wyniku wypadku medycznego" w Kuwejcie.

    Atak na Iran. Pete Hegseth o intensyfikacji ataków

    O szczegółach działań amerykańskiej armii w Iranie mówił wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth. Urzędnik stwierdził, że wtorek będzie najbardziej intensywnym dniem ataków na Iran.

    - Tak jak mówił prezydent Trump (…) nie ustąpimy, dopóki wróg nie zostanie całkowicie i definitywnie pokonany. Ale zrobimy to według własnego harmonogramu i według własnego wyboru. Na przykład, dzisiaj po raz kolejny będziemy mieli najbardziej intensywny dzień ataków w Iranie: najwięcej myśliwców, najwięcej bombowców, najwięcej uderzeń - mówił.

    Hegseth podkreślił także, że amerykańskim celem w tej wojnie jest zniszczenie irańskiego arsenału rakietowego i zdolności do jego produkcji, zniszczenie marynarki wojennej tego państwa, a także "pozbawienie Iranu trwale, na zawsze, broni jądrowej".

    Zobacz również:

    Zniszczona szkoła w Iranie. W nalocie zginęło około 170 osób
    Bliski Wschód

    Nowe nagranie z ataku na szkołę. Amerykańskie media wskazują winnego

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    "Słuchaj pan swojego idola". Kierwiński zaapelował do CzarnkaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze