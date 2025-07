Brytyjski rząd zorganizował tajny program relokacji tysięcy Afgańczyków i ich rodzin do Wielkiej Brytanii, by chronić ich przed potencjalnym zagrożeniem ze strony talibów.

Do wycieku doszło przypadkowo w 2022 roku i został on ujawniony dopiero po publikacji fragmentu dokumentu w mediach społecznościowych.

Minister obrony John Healey poinformował 15 lipca, że w ramach tajnego programu do Wielkiej Brytanii już zostało sprowadzonych 4,5 tys. osób, w tym 900 wnioskodawców i ok. 3,6 członków ich rodzin, a na sprowadzenie do Zjednoczonego Królestwa czeka jeszcze 6,9 tys. Afgańczyków.