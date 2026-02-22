W skrócie Iran podpisał z Rosją tajną umowę zbrojeniową wartą 500 milionów euro na dostawę naramiennych wyrzutni rakiet i pocisków w latach 2027-2029 - podał w niedzielę "Financial Times".

Sprzęt ma trafić do Iranu w trzech transzach na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Rosoboroneksport a przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony.

Według źródeł Rosja i Iran zacieśniają współpracę militarną, choć ich traktat o partnerstwie strategicznym nie zawiera klauzuli o wzajemnej obronie.

Umowa, podpisana w Moskwie w grudniu, zobowiązuje Rosję do dostarczenia 500 przenośnych wyrzutni rakietowych "Werba" i 2500 pocisków "9M336" w ciągu trzech lat - poinformował "Financial Times", powołując się na ujawnione rosyjskie dokumenty i swoich informatorów.

Sprzęt, zgodnie z umową, ma dotrzeć do irańskiego wojska w trzech transzach, w latach 2027-2029.

Tajna umowa Iranu z Rosją. Chodzi o systemy rakietowe

Umowa została wynegocjowana między rosyjskim państwowym eksporterem broni Rosoboroneksport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL).

Teheran formalnie zwrócił się do Kremla o te systemy w lipcu ubiegłego roku.

Warto przypomnieć, że Rosja i Iran związane są traktatem o strategicznym partnerstwie. Dokument ten nie zawiera jednak klauzuli o wzajemnej obronie.

19 lutego rosyjskie siły wraz z armią Iranu przeprowadziły wspólne ćwiczenia w Zatoce Osmańskiej i na Oceanie Indyjskim.

Manewry mają najpewniej związek z groźbami USA i sporem o irański program nuklearny. Waszyngton na Bliski Wschód wysłał potężne siły i grozi Teheranowi interwencją zbrojną.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w niedzielę, że prawdopodobnie spotka się w czwartek w Genewie z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem, zaznaczając, że nadal istnieje "duża szansa" na dyplomatyczne rozwiązanie kwestii ambicji nuklearnych Teheranu.

Irańczycy: Nasz potencjał jest lepszy niż kiedykolwiek

W czerwcu 2025 roku siły amerykańskie zaatakowały trzy główne irańskie obiekty nuklearne, gdy kraj ten przyłączył się do izraelskiej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi.

Prezydent Donald Trump poinformował, że w ataku zniszczono kluczowe irańskie obiekty nuklearne.

Jednak według wstępnej oceny amerykańskiego wywiadu z tamtego okresu amerykańskie naloty nie zniszczyły irańskiego potencjału nuklearnego, a jedynie opóźniły go o kilka miesięcy.

Irańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali, że Teheran otrząsnął się po zniszczeniach poniesionych podczas wojny i że jego potencjał jest lepszy niż kiedykolwiek.

Źródła: Reuters, "Financial Times"

