32 kubańskich i co najmniej 24 wenezuelskich żołnierzy zginęło w sobotnim ataku USA na Wenezuelę. W związku ze śmiercią kilkudziesięciu osób, pełniąca obowiązki prezydent Delcy Rodriguez ogłosiła siedmiodniową żałobę narodową dla upamiętnienia ofiar. Podczas amerykańskiej interwencji na Caracas pojmano Nicolasa Maduro.

Kobieta w średnim wieku w garniturze wygłaszająca przemówienie na tle zniszczonego budynku mieszkalnego, którego elewacja została poważnie uszkodzona, liczne ślady zniszczeń oraz osoby obserwujące miejsce zdarzenia z wyższego piętra.
W interwencji USA na Wenezuelę zginęło kilkadziesiąt osób. Caracas ogłasza siedmiodniową żałobę narodową VW Pics / Contributor/ Getty Images ; PEDRO RANCES MATTEY / ANADOLUAFP

  • W wyniku amerykańskiego ataku na Wenezuelę zginęło kilkudziesięciu kubańskich i wenezuelskich żołnierzy.
  • W reakcji na tragedię pełniąca obowiązki prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła siedmiodniową żałobę narodową.
  • Podczas operacji wojska USA pojmano Nicolasa Maduro, który razem z żoną został przetransportowany do Nowego Jorku i postawiony przed sądem.
Władze w Hawanie opublikowały listę ofiar ataku, wśród których jest 21 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 11 żołnierzy kubańskiej armii.

Siły zbrojne Wenezueli przekazały z kolei listę 24 zabitych wojskowych, dodając, że bilans może być jeszcze aktualizowany. Władze w Caracas szacowały wcześniej łączną liczbę ofiar śmiertelnych na 80.

Media informują, że w sobotnim ataku wojsk USA na Wenezuelę śmierć poniosły też dwie kobiety cywilne, z których jedna jest obywatelką Kolumbii.

Wenezuela uczci pamięć ofiar ataku USA. Ogłoszono siedmiodniową żałobę narodową

W przemówieniu transmitowanym przez państwową telewizję VTV we wtorek wieczorem Delcy Rodriguez wyjaśniła, że trwająca przez tydzień żałoba wynika z potrzeby uczczenia pamięci zabitych.

Zniszczony budynek po nalocie USA na Wenezuelę (zdj. ilustracyjne)
    - Postanowiłam ogłosić siedem dni żałoby ku czci i chwale młodych, kobiet oraz mężczyzn, którzy zginęli, oddając życie w obronie Wenezueli i prezydenta Nicolasa Maduro - powiedziała Rodriguez.

    Pełniąca obowiązki prezydenta dodała, że choć "obraz ciał zabitych złamał jej serce", to jednak = jak podkreśliła - wierzy, że ofiary poniosły "męczeńską śmierć w imię republiki" Wenezueli.

    Interwencja sił USA w Wenezueli. Maduro wywieziony z kraju, kilkadziesiąt osób zginęło

    Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino przekazał w niedzielę, że w czasie amerykańskiej operacji porwania przywódcy kraju Nicolasa Maduro zginęła duża część jego ochroniarzy. 

    Jak napisał Padrino w mediach społecznościowych, Maduro został "tchórzliwie uprowadzony", a wcześniej "z zimną krwią zamordowano dużą część jego zespołu ochroniarzy, żołnierzy i niewinnych obywateli".

    Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali wywiezieni z Wenezueli i przetransportowani do Nowego Jorku. W poniedziałek stanęli tam przed sądem federalnym i usłyszeli zarzuty, m.in. narkoterroryzmu, do których się nie przyznali.

    Wojska amerykańskie zaatakowały w sobotę m.in. położony w Caracas kompleks wojskowy Fuerte Tiuna, w którym mieści się m.in. Ministerstwo Obrony oraz bazę lotnicza La Carlota w tym mieście.

    Wenezuelska policja poszukuje osób, które pomogły Amerykanom w pojmaniu Nicolasa Maduro (zdj. ilustracyjne)
