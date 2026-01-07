W skrócie W wyniku amerykańskiego ataku na Wenezuelę zginęło kilkudziesięciu kubańskich i wenezuelskich żołnierzy.

W reakcji na tragedię pełniąca obowiązki prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła siedmiodniową żałobę narodową.

Podczas operacji wojska USA pojmano Nicolasa Maduro, który razem z żoną został przetransportowany do Nowego Jorku i postawiony przed sądem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władze w Hawanie opublikowały listę ofiar ataku, wśród których jest 21 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 11 żołnierzy kubańskiej armii.

Siły zbrojne Wenezueli przekazały z kolei listę 24 zabitych wojskowych, dodając, że bilans może być jeszcze aktualizowany. Władze w Caracas szacowały wcześniej łączną liczbę ofiar śmiertelnych na 80.

Media informują, że w sobotnim ataku wojsk USA na Wenezuelę śmierć poniosły też dwie kobiety cywilne, z których jedna jest obywatelką Kolumbii.

Wenezuela uczci pamięć ofiar ataku USA. Ogłoszono siedmiodniową żałobę narodową

W przemówieniu transmitowanym przez państwową telewizję VTV we wtorek wieczorem Delcy Rodriguez wyjaśniła, że trwająca przez tydzień żałoba wynika z potrzeby uczczenia pamięci zabitych.

- Postanowiłam ogłosić siedem dni żałoby ku czci i chwale młodych, kobiet oraz mężczyzn, którzy zginęli, oddając życie w obronie Wenezueli i prezydenta Nicolasa Maduro - powiedziała Rodriguez.

Pełniąca obowiązki prezydenta dodała, że choć "obraz ciał zabitych złamał jej serce", to jednak = jak podkreśliła - wierzy, że ofiary poniosły "męczeńską śmierć w imię republiki" Wenezueli.

Interwencja sił USA w Wenezueli. Maduro wywieziony z kraju, kilkadziesiąt osób zginęło

Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino przekazał w niedzielę, że w czasie amerykańskiej operacji porwania przywódcy kraju Nicolasa Maduro zginęła duża część jego ochroniarzy.

Jak napisał Padrino w mediach społecznościowych, Maduro został "tchórzliwie uprowadzony", a wcześniej "z zimną krwią zamordowano dużą część jego zespołu ochroniarzy, żołnierzy i niewinnych obywateli".

Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali wywiezieni z Wenezueli i przetransportowani do Nowego Jorku. W poniedziałek stanęli tam przed sądem federalnym i usłyszeli zarzuty, m.in. narkoterroryzmu, do których się nie przyznali.

Wojska amerykańskie zaatakowały w sobotę m.in. położony w Caracas kompleks wojskowy Fuerte Tiuna, w którym mieści się m.in. Ministerstwo Obrony oraz bazę lotnicza La Carlota w tym mieście.

Polityczna walka o przyszłość rządów w Polsce Polsat News