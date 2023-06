Uganda: Co najmniej 41 ofiar ataku na szkołę

Jak dodano, napastnicy uciekli w kierunku Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga.

"Nasze siły kontynuują pościg, aby uratować porwanych" - przekazał rzecznik sił zbrojnych Felix Kulayigye.

Uganda. Zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych po ataku na szkołę

"Do tej pory w szkole znaleziono 25 ciał, które przewieziono do szpitala w Bwera. Osiem ofiar w stanie krytycznym przebywa w szpitalu" - informowała wcześniej policja na Twitterze, nie podając ilu z zabitych to uczniowie.

Reklama

Niedługo potem ugandyjskie media przekazały, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do przynajmniej 41. Prywatna telewizja NTV Uganda w aktualizacji przekazała, że spośród 41 zabitych 22 uczniów zostało zamordowanych, a 17 zginęło od bomby. Jak z kolei donosi państwowa gazeta New Vision, potwierdzone są 42 ofiary śmiertelne.