W skrócie Unia Europejska rozważa zaostrzenie kryteriów wypłaty pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro, uzależniając przekazywanie części środków od zmian w systemie podatkowym.

Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy domagają się od władz Ukrainy reform preferencyjnego systemu podatkowego, w tym objęcia wybranych firm 20-procentowym VAT-em.

Decyzja o przyznaniu Ukrainie pożyczki zapadła 23 kwietnia, a pierwsza transza może trafić do Kijowa w maju. Pożyczka przeznaczona jest na lata 2026-2027.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Unia Europejska rozważa zaostrzenie kryteriów wypłacenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro - podała w środę agencja Bloomberga, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

Wspólnota chce uzależnić przekazywanie pieniędzy od wprowadzenia zmian podatkowych dla części firm.

Zmiany dotyczyłyby warunków wypłaty tak zwanej pomocy makrofinansowej w wysokości 8,4 mld euro - niespełna jednej dziesiątej całej sumy, która ma wesprzeć Ukrainę w czasie wojny z Rosją. Kwestia ta jest obecnie dyskutowana w Komisji Europejskiej.

Debaty w Brukseli skupiają się na reformie preferencyjnego systemu podatkowego, który obecnie obejmuje część ukraińskich przedsiębiorstw - zaznacza Bloomberg. Taki system odciąża wybrane grupy podatników i służy m.in. do przyciągania inwestycji.

To rozwiązanie - pierwotnie wprowadzone dla osób samozatrudnionych i małych przedsiębiorstw - pozwala na opodatkowanie na poziomie minimalnej stawki 5 proc. przychodów, ale jest krytykowane w kraju i przez partnerów zagranicznych Ukrainy.

Resort finansów, jak i niektórzy sojusznicy Ukrainy przyznają, że system ten osłabia budżet w czasie wojny, zakłóca konkurencję i wzmacnia szarą strefę.

Może to wywołać napięcia społeczne i dodatkowo zaostrzyć spór polityczny między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a parlamentem.

Jak donosi Bloomberg, Unia Europejska chce, aby władze w Kijowie obłożyły 20-procentowym VAT-em podmioty, które działają w ramach preferencyjnego systemu podatkowego i których roczny przychód przekracza 4 mln hrywien (równowartość 77,6 tys. euro).

Swoje działania UE koordynuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), który domaga się od Ukrainy podobnych zmian, by odblokować wypłatę osobnej pożyczki wartej 8 mld euro.

Resort finansów Ukrainy szacuje, że zmiany podatkowe zasiliłyby budżet kwotą ponad 40 mld hrywien (776 mln euro) rocznie.

Według źródeł Bloomberga ukraińscy urzędnicy próbowali w kwietniu wynegocjować z MFW odłożenie o 12 miesięcy nowych zasad VAT dla samozatrudnionych.

Oprócz tego instytucja naciska na szybkie uszczelnienie systemu w innych obszarach, m.in. w kwestii opodatkowania zagranicznych przesyłek.

Nawet jeśli Kijów zyska na czasie, docelowo będzie musiał dostosować system podatkowy do unijnych norm w ramach procesu akcesyjnego.

W obecnej chwili zagraniczni partnerzy mogą rozważyć inne doraźne środki mające na celu zwiększenie dochodów budżetowych i ograniczenie szarej strefy w gospodarce.

Decyzja o przyznaniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro zapadła 23 kwietnia, a pierwsza transza środków może trafić do Kijowa jeszcze w maju. Pożyczka jest przyznana Ukrainie na lata 2026-2027.

