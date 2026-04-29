UE zaostrzy warunki pożyczki? Media: Żądają reformy w Ukrainie

Maria Literacka

Aby Ukraina otrzymała 90 mld euro wsparcia, będzie musiała przeprowadzić reformę podatkową - postawienie Kijowowi takiego warunku, jak donosi Bloomberg, rozważa Unia Europejska. Pomysł zyskał także aprobatę Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zmiany miałyby pomóc odblokować wypłatę osobnej pożyczki, wartej 8 mld euro.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

W skrócie

  • Unia Europejska rozważa zaostrzenie kryteriów wypłaty pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro, uzależniając przekazywanie części środków od zmian w systemie podatkowym.
  • Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy domagają się od władz Ukrainy reform preferencyjnego systemu podatkowego, w tym objęcia wybranych firm 20-procentowym VAT-em.
  • Decyzja o przyznaniu Ukrainie pożyczki zapadła 23 kwietnia, a pierwsza transza może trafić do Kijowa w maju. Pożyczka przeznaczona jest na lata 2026-2027.
Unia Europejska rozważa zaostrzenie kryteriów wypłacenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro - podała w środę agencja Bloomberga, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

Wspólnota chce uzależnić przekazywanie pieniędzy od wprowadzenia zmian podatkowych dla części firm.

Pożyczka dla Ukrainy. UE rozważa zaostrzenie kryteriów

Zmiany dotyczyłyby warunków wypłaty tak zwanej pomocy makrofinansowej w wysokości 8,4 mld euro - niespełna jednej dziesiątej całej sumy, która ma wesprzeć Ukrainę w czasie wojny z Rosją. Kwestia ta jest obecnie dyskutowana w Komisji Europejskiej.

Zobacz również:

Komisja Europejska przyznała pożyczkę Ukrainie
Świat

Pożyczka z UE ma zatrzymać Rosję. "Może doprowadzić do uzyskania przewagi"

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Debaty w Brukseli skupiają się na reformie preferencyjnego systemu podatkowego, który obecnie obejmuje część ukraińskich przedsiębiorstw - zaznacza Bloomberg. Taki system odciąża wybrane grupy podatników i służy m.in. do przyciągania inwestycji.

To rozwiązanie - pierwotnie wprowadzone dla osób samozatrudnionych i małych przedsiębiorstw - pozwala na opodatkowanie na poziomie minimalnej stawki 5 proc. przychodów, ale jest krytykowane w kraju i przez partnerów zagranicznych Ukrainy.

UE o pożyczce dla Ukrainy. Oczekują zmian w systemie podatkowym

Resort finansów, jak i niektórzy sojusznicy Ukrainy przyznają, że system ten osłabia budżet w czasie wojny, zakłóca konkurencję i wzmacnia szarą strefę.

Może to wywołać napięcia społeczne i dodatkowo zaostrzyć spór polityczny między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a parlamentem.

Zobacz również:

Zmiany personalne w SBU. Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety (zdj. ilustracyjne)
Świat

Finał głośnej afery korupcyjnej. Zełenski podpisał dekrety

Alicja Krause
Alicja Krause

Jak donosi Bloomberg, Unia Europejska chce, aby władze w Kijowie obłożyły 20-procentowym VAT-em podmioty, które działają w ramach preferencyjnego systemu podatkowego i których roczny przychód przekracza 4 mln hrywien (równowartość 77,6 tys. euro).

Nie tylko UE. Międzynarodowy Fundusz Walutowy domaga się zmian

Swoje działania UE koordynuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), który domaga się od Ukrainy podobnych zmian, by odblokować wypłatę osobnej pożyczki wartej 8 mld euro.

Resort finansów Ukrainy szacuje, że zmiany podatkowe zasiliłyby budżet kwotą ponad 40 mld hrywien (776 mln euro) rocznie.

Zobacz również:

Peter Magyar będzie musiał spełnić szereg wymogów Brukseli ws. odmrożenia środków z UE
Świat

27 punktów za 35 mld euro. KE stawia warunki Magyarowi, nie będzie łatwo

Bartosz Kołodziejczyk
Bartosz Kołodziejczyk

Według źródeł Bloomberga ukraińscy urzędnicy próbowali w kwietniu wynegocjować z MFW odłożenie o 12 miesięcy nowych zasad VAT dla samozatrudnionych.

Oprócz tego instytucja naciska na szybkie uszczelnienie systemu w innych obszarach, m.in. w kwestii opodatkowania zagranicznych przesyłek.

Proces akcesyjny Ukrainy. System podatkowy a unijne normy

Nawet jeśli Kijów zyska na czasie, docelowo będzie musiał dostosować system podatkowy do unijnych norm w ramach procesu akcesyjnego.

W obecnej chwili zagraniczni partnerzy mogą rozważyć inne doraźne środki mające na celu zwiększenie dochodów budżetowych i ograniczenie szarej strefy w gospodarce.

Decyzja o przyznaniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro zapadła 23 kwietnia, a pierwsza transza środków może trafić do Kijowa jeszcze w maju. Pożyczka jest przyznana Ukrainie na lata 2026-2027.

Zobacz również:

Ataki dronowe na rosyjskie rafinerie
Wojna w Ukrainie

Potężny cios w rosyjski przemysł naftowy. Ukraina wzięła na cel dwa punkty

Agata Sucharska
Agata Sucharska
"Gdzie ten demontaż?" Kosiniak-Kamysz w "Gościu Wydarzeń" odpowiedział CenckiewiczowiPolsat News

