UE szykuje się na najgorszy scenariusz. W grze klauzula o wzajemnej obronie

W skrócie Prezydent Cypru Nikos Christodulidis poinformował, że przywódcy państw UE przygotowują plan działania na wypadek uruchomienia artykułu 42.7 o wzajemnej obronie.

Omówiono kwestie, takie jak które kraje odpowiedzą na prośbę o pomoc i jakie będą potrzeby kraju aktywującego artykuł.

Nikos Christodulidis, prezydent Cypru, powiedział, że przywódcy państw UE rozmawiali na temat klauzuli o wzajemnej obronności już w czwartek, podczas wspólnej kolacji. - Ustaliliśmy, że przygotujemy plan działania określający, jak zareagujemy w przypadku, gdy państwo członkowskie uruchomi art. 42.7 - przekazał.

Cypryjski prezydent przyznał, że jest kilka pytań, na które należy znaleźć odpowiedź.

- Załóżmy, że Francja uruchamia art. 42.7. Które kraje jako pierwsze odpowiedzą na prośbę rządu francuskiego? Jakie będą potrzeby rządu lub kraju, który uruchomi artykuł? - wskazał, podkreślając, że wszystkie te kwestie zostaną uwzględnione w przygotowywanym planie operacyjnym.

Prezydent Christodulidis dodał, że cieszy się, że wszystkie państwa UE dostrzegają konieczność posiadania planu na wypadek uruchomienia klauzuli o wzajemnej obronności.

Zgodnie z art. 42.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeśli państwo członkowskie UE padnie ofiarą zbrojnej agresji, pozostałe kraje mają obowiązek mu pomóc. Podobną rolę pełni art. 5 NATO.

Cypr, który w tym półroczu przewodniczy w Radzie UE, jest gospodarzem dwudniowego nieformalnego szczytu Unii Europejskiej, który rozpoczął się w czwartek.

