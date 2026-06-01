W skrócie Siedem państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zgłosiło propozycje do 21. pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji.

Propozycje obejmują mechanizm ograniczający wzrost pułapu cenowego na rosyjską ropę, sankcje wobec kluczowych rosyjskich firm energetycznych, zakaz transakcji z zagranicznymi dostawcami kryptowalut i rozszerzenie restrykcji na import niektórych rosyjskich surowców.

Rosja wprowadziła tymczasowy zakaz eksportu paliwa lotniczego i ograniczenia w eksporcie benzyny oraz oleju napędowego, aby zapewnić stabilność na rynku krajowym i zapobiec niedoborom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Grupa siedmiu państw Unii Europejskiej - Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja - przedstawiła propozycje do 21. pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji.

Źródło unijne przekazało dziennikarzom w Brukseli, że, propozycje przewidują m.in. wprowadzenie mechanizmu ograniczającego ewentualny wzrost pułapu cenowego na rosyjską ropę.

UE. Siedem państw z propozycjami do 21. pakietu sankcji wobec Rosji

Siedem krajów UE postuluje także nałożenie sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft, a także dalsze działania wobec spółek Gazprom i Novatek oraz ich zagranicznych spółek handlowych.

W dokumencie znalazł się również postulat "kompleksowych sankcji" wobec rosyjskiego sektora energetycznego, w tym zakończenia umów handlowych z rosyjskim przemysłem jądrowym, a także dalszego rozszerzenia restrykcji wobec tzw. floty cieni wykorzystywanej do omijania sankcji.

Grupa państw wzywa też do zaostrzenia kontroli w obszarze aktywów cyfrowych, w tym zakazu transakcji z dostawcami usług kryptowalutowych spoza UE, które umożliwiają obchodzenie unijnych restrykcji.

Propozycje obejmują ponadto objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych i nawozów.

Rosja zmaga się z problemami gospodarczymi. "Tymczasowy zakaz eksportu paliwa lotniczego"

Tymczasem Rosja zmaga się z coraz poważniejszymi problemami gospodarczymi będącymi wynikiem trwającej wojny. Kraj zdecydował bowiem niedawno o wprowadzeniu zakazu eksportu paliwa lotniczego. To pierwsze tego typu ograniczenie w historii. Moskwa zmaga się jednak z rekordowo niskim poziomem rafinacji ropy naftowej w związku z atakami Ukrainy.

"Nowe rozporządzenie wprowadza tymczasowy zakaz eksportu paliwa lotniczego z Rosji, również tego zakupionego na giełdzie. Ograniczenie będzie obowiązywać do 30 listopada 2026 roku" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie rosyjskiego rządu.

Jak podkreślili rządzący, decyzja została podjęta, aby zapewnić "stabilną sytuację na krajowym rynku paliw". Dostawy planowane na mocy aktywnych umów międzynarodowych będą zwolnione z tych ograniczeń.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia do końca lipca w Rosji obowiązuje też całkowity zakaz eksportu benzyny, wprowadzony, jak przytacza agencja RBK, aby zapobiec niedoborom w kluczowym dla prac rolnych okresie wiosenno-letnim. Ograniczenia, nieco mniej rygorystyczne, dotyczą także oleju napędowego.





Rok od wygranych wyborów prezydenckich przez Nawrockiego. Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'': Inny prezydent podpisałby wszystkie złe rozwiązania Polsat News