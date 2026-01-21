W skrócie Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE jest gotowa działać w obliczu narastających zagrożeń i wskazała na potrzebę rozwoju europejskich narzędzi władzy.

Unia Europejska planuje zwiększyć inwestycje w regionie Arktyki, koncentrując się na współpracy z USA i wspieraniu gospodarki Grenlandii.

Administracja USA zamierza nałożyć cła na sześć państw UE, a Antonio Costa zadeklarował gotowość Unii do obrony państw członkowskich przed przymusem.

- Jesteśmy na rozdrożu. Europa preferuje dialog i rozwiązania, ale jesteśmy w pełni gotowi działać, jeśli zajdzie taka potrzeba - jednomyślnie, pilnie i z determinacją - mówiła w środę na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przewodnicząca Komisji Europejskiej.

- W tym coraz bardziej bezprawnym świecie Europa potrzebuje własnych narzędzi władzy - podkreślił Ursula von der Leyen.

Unijna polityk jako priorytetowe wymieniła następujące dziedziny: silna gospodarka, prężnie rozwijający się jednolity rynek i baza przemysłowa, silne zdolności innowacyjne i technologiczne oraz realną zdolność Unii do obrony.

UE zapowiada w sprawie Grenlandii. "Ogromny wzrost inwestycji"

W sprawie Grenlandii Ursula von der Leyen zadeklarowała, że UE będzie współpracować z USA i innymi partnerami w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie Arktyki.

Wskazała również na planowy "ogromny wzrost inwestycji" w tym strategicznym regionie. Środki z budżetu UE mają służyć wsparciu lokalnej gospodarki i infrastruktury.

- Przyszłość Grenlandii zależy tylko od Grenlandczyków - podkreśliła, nawiązując do ostatnich zapowiedzi Donalda Trumpa o chęci przejęcia kontroli nad wyspą.

USA nałożą na sześć państw UE cła. Costa: Sojusze nie mogą sprowadzać się do transakcji

W środę w Parlamencie Europejskim głos zabrał również przewodniczący Rady Europejskiej.

- Jesteśmy gotowi bronić siebie, naszych państw członkowskich, naszych obywateli, naszych firm przed wszelkimi formami przymusu. Unia Europejska ma do tego siłę i narzędzia - przekonywał Antonio Costa.

- Nie możemy zaakceptować, że prawo silniejszego ma pierwszeństwo przed prawami słabszego - mówił unijny przywódca, komentując działania administracji Białego Domu.

- Sojusze nie mogą sprowadzać się do sekwencji transakcji - zaznaczył Costa. To kolejne nawiązanie do poczynań prezydenta USA. Przypomnijmy, przed kilkoma dniami republikanin ogłosił, że nałoży cła na osiem państw Europy (sześć z nich to członkowie UE - red.), które wysłały niewielkie oddziały żołnierzy na Grenlandię.

