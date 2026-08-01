W skrócie Irlandia poinformowała o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych państw UE w sprawie sytuacji w Ceucie, odpowiadając na wcześniejszy list przywódców 22 krajów, w tym Donalda Tuska.

W ostatnich dniach do Ceuty dostało się blisko 60 tys. marokańskich migrantów, z których większość - według hiszpańskich władz - wróciła już do Maroka.

Przywódcy 22 państw UE podkreślili w oświadczeniu potrzebę ochrony granic zewnętrznych Unii i wezwali do natychmiastowych działań.

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"Otrzymałam listy od kilku przywódców i z zadowoleniem przyjmuję apel o zwołanie nadzwyczajnej wideokonferencji, aby podsumować to, co się wydarzyło" - napisała w sobotę w mediach społecznościowych X szefowa KE Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi.

Spotkanie ws. kryzysu migracyjnego. "Utrzymujemy ścisły kontakt"

Przywódcy 22 krajów UE, w tym polski premier Donald Tusk, we wspólnym liście do szefów instytucji unijnych napisali, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych Wspólnoty, jak miało to miejsce w ostatnich dniach w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Płn.

"Jako państwo pełniące prezydencję, Irlandia zwoła we wtorek spotkanie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, któremu będzie przewodniczył Jim O'Callaghan (irlandzki minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji - red.) w celu omówienia rozwoju sytuacji w Ceucie" - poinformował premier Irlandii Micheal Martin.

"Utrzymujemy ścisły kontakt ze wszystkimi państwami członkowskimi i instytucjami oraz nadal monitorujemy sytuację" - dodał irlandzki polityk.

Ceuta. Napływ migrantów z Maroka

W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tys. marokańskich migrantów. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka.

W sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował list do von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, którego kraj sprawuje prezydencję w Radzie UE, o pilne zwołanie spotkania ministrów. W liście zarzucił części państw członkowskich brak solidarności wobec Hiszpanii w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie.

Przywódcy państw UE o sytuacji w Ceucie. "Nie możemy pozwolić"

W sprawie kryzysu migracyjnego wspólne oświadczenie wydali też przywódcy 22 państw UE, w tym premier Donald Tusk. "Jesteśmy zdeterminowani, by zapobiegać atakom na granice zewnętrzne Wspólnoty" - zadeklarowali, wzywając Unię Europejską do natychmiastowych działań.

Politycy zwrócili uwagę, że niedawne orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego zostało wykorzystane "do wywołania tego ataku i nadużycia naszego systemu migracyjnego i azylowego".

"Nie możemy pozwolić, aby niekontrolowane masowe przekraczanie granic, instrumentalizacja migracji lub inne zagrożenia hybrydowe stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii Europejskiej jest możliwy. Że nielegalne przekroczenie granicy przez migranta może przekształcić się w legalny pobyt" - napisali.

Przywódcy podkreślili, że tego typu sytuacja "podważyłaby zaufanie do naszej wspólnej polityki migracyjnej i miała konsekwencje dla wszystkich państw członkowskich".





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