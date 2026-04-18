W skrócie Unia Europejska planuje przeprowadzić pierwsze w historii ćwiczenia dotyczące klauzuli pomocowej, w których udział wezmą unijni ambasadorzy i urzędnicy.

Scenariusz ćwiczeń zakłada sytuację, w której członek UE uruchamia art. 42. Traktatu o Unii Europejskiej bez równoczesnego zwracania się o pomoc do NATO.

Inicjatywa ćwiczeń została zgłoszona przez Cypr, kraj nienależący do NATO.

Informacje o zamiarach unijnych urzędników ujawnił fiński dziennik "Helsingin Sanomat", powołując się na swoje źródła w Unii Europejskiej.

W ćwiczeniach, zaplanowanych na początek maja, mają wziąć udział unijni ambasadorzy. Przygotowaniami kieruje Kaja Kallas.

- Musimy zobaczyć, jak to działa w praktyce - powiedział wysoki rangą urzędnik, na którego słowa powołali się dziennikarze. Test ma obejmować wyłącznie działania urzędników i polityków, nie planuje się natomiast ćwiczeń militarnych.

Jak wskazuje dziennik, UE ćwiczy w ten sposób reakcję na wypadek "zmasowanego ataku hybrydowego" i "potencjalnej agresji ze strony Rosji".

Artykuł 42. Traktatu o Unii Europejskiej w punkcie 7. zobowiązuje państwa członkowskie wspólnoty do udzielenia sobie "pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków", w sytuacji ataku na terytorium jednego z członków.

Jak przytacza "HS", wspólnota europejska nigdy wcześniej nie przeprowadzała tego typu ćwiczeń. W praktyce sam mechanizm został zastosowany tylko raz - w 2015 roku, kiedy Francja zwróciła się o pomoc po atakach terrorystycznych w Paryżu.

Scenariusz ćwiczeniowy ma zakładać sytuację, w której członek UE uruchomi wyłącznie art. 42 Traktatu, nie zwracając się o pomoc do NATO na podstawie artykułu 5. Jak zauważa dziennik, ćwiczenia są "politycznie wrażliwe", w kontekście napiętych relacji Europa - USA.

Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie atakował NATO. UE nie chce sprawiać wrażenia, że nie wierzy w pomoc Stanów Zjednoczonych w przypadku uderzenia na jedno z europejskich państw ani że tej pomocy nie potrzebuje.

- Uważam, że nadszedł czas, aby przywrócić klauzulę wzajemnej obrony UE - mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym, podkreślając, że jest to "wspólne zobowiązanie" Europy.

Ćwiczenia zostały zwołane na prośbę Cypru, który sprawuje aktualnie prezydencję w UE. "Cypr nie jest członkiem NATO, więc klauzula pomocowa UE jest dla niego szczególnie ważna" - zauważa "HS".

- UE powinna stworzyć jasny mechanizm operacyjny regulujący sposób stosowania tego artykułu - podkreślił w marcu prezydent kraju Nikos Christodoulides.

Źródło: Helsingin Sanomat

