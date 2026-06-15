UE otwiera pierwszy klaster negocjacji z Ukrainą. "Czas, by dotrzymać słowa"
UE otworzyła pierwszy klaster negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. - To był najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa - zaznaczyła unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos. UE otworzy również pierwszy klaster z Mołdawią.
W skrócie
- UE otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą dotyczący najważniejszych wartości i zasad Unii Europejskiej, takich jak praworządność i demokracja.
- Unijni przedstawiciele podkreślili, że Ukraina i Mołdawia przeprowadziły wymagane reformy oraz wyrazili uznanie dla ich determinacji i pracy.
- Przywódcy Ukrainy i Mołdawii stwierdzili, że ich kraje są gotowe na dalsze etapy negocjacji dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej.
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Pierwszy klaster został formalnie otwarty podczas poniedziałkowej konferencji międzyrządowej. Chodzi o tzw. klaster podstawowy, określany jako "kręgosłup procesu akcesyjnego".
Obejmuje on najważniejsze wartości i zasady, na których opiera się Unia Europejska - w tym praworządność oraz funkcjonowanie silnych instytucji demokratycznych.
"To strategiczny wybór". Unia Europejska otwiera drzwi Ukrainie i Mołdawii
W oświadczeniu podkreślono, że decyzja jest wyrazem uznania dla "determinacji, odwagi i ciężkiej pracy" Ukrainy i Mołdawii w przeprowadzaniu reform mimo ogromnych wyzwań, z którymi mierzą się oba państwa.
Jak zaznaczono, otwarcie pierwszego klastra ma być także sygnałem, że unijna oferta pokoju, stabilności i szans rozwojowych pozostaje bezkonkurencyjna.
"Rozszerzenie jest strategicznym wyborem" - wskazano w komunikacie. Dodano, że zbliżanie państw do UE wzmacnia pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na całym kontynencie.
W oświadczeniu podkreślono również, że w świecie naznaczonym rosnącą niepewnością większa Unia Europejska leży we wspólnym interesie państw członkowskich.
"Rozszerzenie pozostaje jedną z największych historii sukcesu UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość" - podsumowano.
Unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos uznała, że jest to "megaponiedziałek" dla procesu rozszerzenia Unii o nowe państwa. Podkreśliła, że Ukraina i Mołdawia dotrzymały słowa jeśli chodzi o niezbędne reformy.
- To był najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa - zaznaczyła Słowenka, która w Komisji Europejskiej odpowiada za procesy akcesyjne państw kandydujących.
"Jesteśmy gotowi". Mołdawia i Ukraina chcą dołączyć do Unii Europejskiej
Przypomnijmy, że przed weekendem przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że wszystkie państwa UE zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.
Przed kilkoma dniami Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina spełniła warunki niezbędne do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych w rozmowach dotyczących przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.
- Właśnie teraz, podczas najbliższych spotkań UE, powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje. Nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby ten postęp nastąpił, aby klastry zostały otwarte i aby Rosjanie również widzieli, że Europa dotrzymuje obietnic i nie rezygnuje ze swoich europejskich interesów - mówił Zełenski.
W podobnym tonie wypowiadała się w maju prezydent Mołdawii Maia Sandu.
- Zarówno Komisja Europejska, jak i Rada UE twierdzą, że jesteśmy gotowi - podkreśliła. Jak dodała, rozpoczęcie negocjacji pozwoliłoby krajowi przejść do kolejnych etapów integracji europejskiej.