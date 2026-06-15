W skrócie UE otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą dotyczący najważniejszych wartości i zasad Unii Europejskiej, takich jak praworządność i demokracja.

Unijni przedstawiciele podkreślili, że Ukraina i Mołdawia przeprowadziły wymagane reformy oraz wyrazili uznanie dla ich determinacji i pracy.

Przywódcy Ukrainy i Mołdawii stwierdzili, że ich kraje są gotowe na dalsze etapy negocjacji dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej.

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Pierwszy klaster został formalnie otwarty podczas poniedziałkowej konferencji międzyrządowej. Chodzi o tzw. klaster podstawowy, określany jako "kręgosłup procesu akcesyjnego".

Obejmuje on najważniejsze wartości i zasady, na których opiera się Unia Europejska - w tym praworządność oraz funkcjonowanie silnych instytucji demokratycznych.

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W oświadczeniu podkreślono, że decyzja jest wyrazem uznania dla "determinacji, odwagi i ciężkiej pracy" Ukrainy i Mołdawii w przeprowadzaniu reform mimo ogromnych wyzwań, z którymi mierzą się oba państwa.

Jak zaznaczono, otwarcie pierwszego klastra ma być także sygnałem, że unijna oferta pokoju, stabilności i szans rozwojowych pozostaje bezkonkurencyjna.

"Rozszerzenie jest strategicznym wyborem" - wskazano w komunikacie. Dodano, że zbliżanie państw do UE wzmacnia pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na całym kontynencie.

W oświadczeniu podkreślono również, że w świecie naznaczonym rosnącą niepewnością większa Unia Europejska leży we wspólnym interesie państw członkowskich.

"Rozszerzenie pozostaje jedną z największych historii sukcesu UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość" - podsumowano.

Unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos uznała, że jest to "megaponiedziałek" dla procesu rozszerzenia Unii o nowe państwa. Podkreśliła, że Ukraina i Mołdawia dotrzymały słowa jeśli chodzi o niezbędne reformy.

- To był najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa - zaznaczyła Słowenka, która w Komisji Europejskiej odpowiada za procesy akcesyjne państw kandydujących.

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Przypomnijmy, że przed weekendem przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że wszystkie państwa UE zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

Przed kilkoma dniami Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina spełniła warunki niezbędne do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych w rozmowach dotyczących przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

- Właśnie teraz, podczas najbliższych spotkań UE, powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje. Nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby ten postęp nastąpił, aby klastry zostały otwarte i aby Rosjanie również widzieli, że Europa dotrzymuje obietnic i nie rezygnuje ze swoich europejskich interesów - mówił Zełenski.

W podobnym tonie wypowiadała się w maju prezydent Mołdawii Maia Sandu.

- Zarówno Komisja Europejska, jak i Rada UE twierdzą, że jesteśmy gotowi - podkreśliła. Jak dodała, rozpoczęcie negocjacji pozwoliłoby krajowi przejść do kolejnych etapów integracji europejskiej.





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