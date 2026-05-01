"UE nie przestrzega umowy". Nowa zapowiedź Trumpa, podwyższy cła
Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z UE do 25 proc. "Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej" - napisał amerykański przywódca.
W skrócie
- Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł na samochody z Unii Europejskiej do 25 procent, zarzucając UE nieprzestrzeganie umowy handlowej.
- Cła mają objąć zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych.
- Umowa handlowa między USA a UE została ogłoszona w sierpniu 2025 roku i przewiduje m.in. 15-procentowe cła na większość towarów z UE.
Donald Trump ogłosił swoją decyzję na platformie Truth Social. Podwyższone cła w wysokości 25 proc. będą dotyczyć samochodów wwożonych do Stanów Zjednoczonych. Chodzi zarówno o pojazdy osobowe, jak i ciężarowe.
Republikanin argumentował swój ruch działaniem Unii Europejskiej. Według Trumpa "UE nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej". Nie podał jednak szczegółów rzekomych naruszeń umowy ze strony Brukseli.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej dotychczas nie skomentowała nowej zapowiedzi prezydenta USA.
Trump na wojnie handlowej z UE. Chodzi o przemysł motoryzacyjny
"Jest w pełni zrozumiałe i uzgodnione, że jeśli samochody osobowe i ciężarowe będą produkowane w amerykańskich fabrykach, NIE BĘDZIE CŁA" - napisał na Truth Social prezydent USA.
Trump pochwalił się rekordowymi dokonaniami Stanów Zjednoczonych w dziedzinie motoryzacji. "Wiele fabryk samochodów osobowych i ciężarowych jest obecnie w budowie, a inwestycje przekraczają 100 miliardów dolarów" - przekazał.
"Fabryki te, zatrudniające amerykańskich pracowników, wkrótce zostaną otwarte - nigdy nie było czegoś takiego, co dzieje się obecnie w Ameryce!" - przekonywał republikanin.
Umowa handlowa USA - UE. Najważniejsze punkty porozumienia
Umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską została ogłoszona w sierpniu 2025 roku. Zgodnie z porozumieniem większość towarów sprowadzanych z UE do USA została obłożona 15-procentowym cłem.
Dodatkowo Unia zobowiązała się do zacieśnienia relacji gospodarczych z Waszyngtonem. Na Stary Kontynent ma płynąć więcej skroplonego gazu LNG oraz ropy naftowej.