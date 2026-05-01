"UE nie przestrzega umowy". Nowa zapowiedź Trumpa, podwyższy cła

W skrócie Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł na samochody z Unii Europejskiej do 25 procent, zarzucając UE nieprzestrzeganie umowy handlowej.

Cła mają objąć zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych.

Umowa handlowa między USA a UE została ogłoszona w sierpniu 2025 roku i przewiduje m.in. 15-procentowe cła na większość towarów z UE.

Donald Trump ogłosił swoją decyzję na platformie Truth Social. Podwyższone cła w wysokości 25 proc. będą dotyczyć samochodów wwożonych do Stanów Zjednoczonych. Chodzi zarówno o pojazdy osobowe, jak i ciężarowe.

Republikanin argumentował swój ruch działaniem Unii Europejskiej. Według Trumpa "UE nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej". Nie podał jednak szczegółów rzekomych naruszeń umowy ze strony Brukseli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej dotychczas nie skomentowała nowej zapowiedzi prezydenta USA.

Trump na wojnie handlowej z UE. Chodzi o przemysł motoryzacyjny

"Jest w pełni zrozumiałe i uzgodnione, że jeśli samochody osobowe i ciężarowe będą produkowane w amerykańskich fabrykach, NIE BĘDZIE CŁA" - napisał na Truth Social prezydent USA.

Trump pochwalił się rekordowymi dokonaniami Stanów Zjednoczonych w dziedzinie motoryzacji. "Wiele fabryk samochodów osobowych i ciężarowych jest obecnie w budowie, a inwestycje przekraczają 100 miliardów dolarów" - przekazał.

"Fabryki te, zatrudniające amerykańskich pracowników, wkrótce zostaną otwarte - nigdy nie było czegoś takiego, co dzieje się obecnie w Ameryce!" - przekonywał republikanin.

Umowa handlowa USA - UE. Najważniejsze punkty porozumienia

Umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską została ogłoszona w sierpniu 2025 roku. Zgodnie z porozumieniem większość towarów sprowadzanych z UE do USA została obłożona 15-procentowym cłem.

Dodatkowo Unia zobowiązała się do zacieśnienia relacji gospodarczych z Waszyngtonem. Na Stary Kontynent ma płynąć więcej skroplonego gazu LNG oraz ropy naftowej.

