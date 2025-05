UE i USA negocjują. Media o "przełamaniu impasu"

USA i UE przełamały impas w rozmowach na temat ceł i rozpoczęły poważne negocjacje, by nie dopuścić do wejścia w życie taryf, jakie prezydent Donald Trumpa zamierzał nałożyć na europejskich partnerów - podał w piątek wieczorem "Financial Times", powołując się na źródła i unijny dokument.