Jesteśmy zjednoczeni w potępieniu sfingowanych wyborów prezydenckich na Białorusi - podano we wspólnym oświadczeniu Australii, Kanady, UE, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd dodał również, że we współpracy z Kanadą nałożono na Białoruś sankcje, mające na celu pociągnięcie Łukaszenki do odpowiedzialności.