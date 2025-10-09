Bliski Wschód
UE gotowa wesprzeć plan pokojowy Trumpa. "To nasza największa szansa"

Marcin Jan Orłowski

Unia Europejska jest gotowa do dyskusji na temat tego, jak może przyczynić się do realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy - zapowiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Kilkanaście godzin wcześniej Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pomiędzy Izraelem i Hamasem.

Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas
W skrócie

  • Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe między Izraelem i Hamasem, obejmujące uwolnienie zakładników oraz wycofanie wojsk izraelskich.
  • Unia Europejska, za pośrednictwem Kaji Kallas, zadeklarowała gotowość do wsparcia wdrażania planu pokojowego w Strefie Gazy.
  • Władimir Putin wyraził poparcie dla inicjatywy Trumpa, podkreślając znaczenie dyplomatycznych działań na Bliskim Wschodzie.
W nocy ze środy na czwartek około godziny 1 czasu polskiego na platformie Truth Social pojawił się wpis prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca ogłosił wstępne porozumienie pokojowe pomiędzy przedstawicielami Izraela i palestyńskiego Hamasu.

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego. Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego, trwałego i wiecznego pokoju. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie! (pisownia oryginalna - red.)" - napisał.

Porozumienie Izrael-Hamas. Unia Europejska o wsparciu planu pokojowego

Do kwestii wspominanego przez Donalda Trumpa "pierwszego etapu Planu Pokojowego" odniosła się kilkanaście godzin później wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. W rozmowie z mediami szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła chęć zaangażowania europejskich państw w proces, który miałby zakończyć wojnę.

    Jak zaznaczyła polityk,Unia Europejska jest gotowa do dyskusji na temat tego, jak może przyczynić się do realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy.

    - To nasza największa szansa - powiedziała Kallas, przed konferencją poświęconą Strefie Gazy, która odbywa się w Paryżu.

    Konflikt w Strefie Gazy. Putin o wsparciu działań Trumpa

    Głos w sprawie porozumienia Izraela z Hamasem zabrał także, przebywający na szczycie Rosja-Azja Centralna, prezydent Rosji Władimir Putin. Kremlowski przywódca stwierdził, że gdy poznał szczegóły planu Donalda Trumpa "niemal natychmiast go poparł".

    - Rosja zawsze wierzyła i nadal wierzy, że problem Bliskiego Wschodu można rozwiązać jedynie środkami politycznymi i dyplomatycznymi. I oczywiście jesteśmy gotowi wspierać wszelkie pokojowe działania mające na celu powstrzymanie rozlewu krwi i przywrócenie spokoju w regionie - mówił Putin.

    Źródło: Reuters

