UE chce ograć Węgry i Słowację. W tle potężna pożyczka dla Ukrainy

Państwa nordyckie i bałtyckie zadeklarowały gotowość udzielenia alternatywnej pożyczki Ukrainie w kwocie około 30 mld euro, jeśli Węgry i Słowacja zablokują unijną pomoc. Bruksela planowała udzielenie Kijowowi preferencyjnego kredytu w kwocie 90 mld euro na zapewnienie ciągłości państwa i odparcie ataków Rosji. Ukraina znajduje się na granicy bankructwa, co może mieć decydujący wpływ w obliczu toczących się rozmów pokojowych.

Potężna pożyczka z UE dla Ukrainy stoi pod znakiem zapytania, weto mogą zgłosić Węgry i Słowacja. UE przygotowała alternatywę
Wielka pożyczka dla Ukrainy. UE przygotowała alternatywę na wypadek węgierskiego i słowackiego wetaDURSUN AYDEMIR/ALEX BRANDONAFP

W skrócie

  • Rada Europejska ma wkrótce zdecydować o 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy, ale możliwe jest weto Węgier i Słowacji.
  • Kraje bałtyckie, nordyckie oraz Holandia planują przekazać Ukrainie wsparcie finansowe niezależnie od zgody UE.
  • Ukraina stoi przed groźbą bankructwa, a sytuację finansową częściowo ratowała pożyczka z MFW.
Rada Europejska za kilka dni spotka się w Brukseli, aby zatwierdzić unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla walczącej Ukrainy. Pieniądze są niezbędne, aby kontynuować walkę z Rosją do końca 2027 roku.

Wobec narastających animozji na linii Kijów - Budapeszt oraz Kijów - Bratysława, bardzo możliwe, że Węgry oraz Słowacja skorzystają z prawa weta.

Przypomnijmy, kryzys między krajami nastąpił w wyniku przerwania dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Magistrala przesyłowa biegnie przez terytorium Ukrainy.

Pożyczka z UE dla Ukrainy. Bruksela gotowa na węgierskie i słowackie weto

"Kraje bałtyckie i nordyckie planują przekazać Ukrainie wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać ją na powierzchni przez pierwsze półrocze tego roku" - wynika z relacji dwóch unijnych urzędników dla Politico. Rozmówcy prosili o zachowanie anonimowości.

Całkowita kwota potencjalnego wsparcia wynosi ok. 30 mld euro. Umowa między poszczególnymi państwami i Ukrainą miałaby formę dwustronną, która nie wymaga zgody Unii Europejskiej.

    Pomocną dłoń wyciągnie również Holandia. Minister finansów Eelco Heinen poinformował we wtorek, że rząd w Hadze w ramach dwustronnego wsparcia przekaże Ukrainie do 2029 roku 3,5 mld euro rocznie.

    Potężny kryzys finansowy w Ukrainie. Kraj na krawędzi bankructwa

    Ukraina zmaga się z potężnym problemem utrzymania płynności finansowej. Sytuację do maja uratowała pożyczka udzielona Kijowowi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Z MFW do ogarniętego wojną kraju popłynęło 8,1 mld dolarów.

    Ewentualne bankructwo Ukrainy stawiałoby ją w fatalnym położeniu w obliczu toczących się rozmów o zawieszeniu broni w wojnie z Rosją.

      Orban może stracić władzę, zapowiedź premiera Ficy. "Przejmiemy pałeczkę"

      "Viktor Orban, którego 12 kwietnia czekają kluczowe wybory, prowadzi kampanię opartą na programie antyukraińskim" - konkluduje Politico.

      Węgry zablokowały 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji, a szef MSZ Peter Szijjarto zarzucił Kijowowi celowy szantaż i polityczne motywy blokady rurociągu Przyjaźń.

      Pozycja Orbana w polityce wewnętrznej nie jest najkorzystniejsza. Istnieje możliwość, że ten po latach straci władzę na rzecz opozycyjnej partii TISZA.

      Gdyby tak się stało, premier Robert Fico zadeklarował, że w sprawie Ukrainy Słowacja "przejmie pałeczkę od Węgier".

      - Prezydent Ukrainy mówił ostatnio o wznowieniu dostaw za miesiąc lub półtora miesiąca, a więc już po wyborach na Węgrzech, gdzie liczy na wygraną opozycji. Wtedy nie będzie szans na ropę ze wschodu - ocenił szef słowackiego rządu.

      Źródła: Politico, Interia

